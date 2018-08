Vaccini obbligatori e bando periferie: convergenza tra centrodestra e dem

Oggi in Consiglio regionale. Con l’astensione del M5s approvato l’ordine del giorno dei dem sull’obbligatorietà delle vaccinazioni

CAMPOBASSO. Vaccini obbligatori come protezione per i bambini del Molise e per l’intera popolazione regionale. Convergenza bypartisan, oggi in Consiglio regionale, tra la maggioranza di centrodestra e il Pd, con l’astensione del M5s, sulla proposta dei dem, trasformata da interrogazione a ordine del giorno su richiesta del governatore Toma, contro la posizione del ministro della Salute Giulia Grillo. Che non mette in discussione l’obbligo vaccinale, questo è da chiarire, ma consente ai genitori di iscrivere i figli a scuola e al nido con una semplice autocertificazione, come consentito dal Decreto Milleproroghe.

Intesa centrodestra-dem raggiunta mentre sono emerse frizioni nelle maggioranza, con il consigliere dei Popolari per l’Italia Andrea Di Lucente che ha chiesto chiarimenti sulla posizione della Lega, nella seduta aperta con un minuto di raccoglimento, proposto dal consigliere di FI Nico Romagnuolo, in memoria delle vittime della tragedia mineraria di Marcinelle. Anche alla luce delle tragedie del lavoro di questi giorni.

Di battaglia di civiltà sull’obbligo dei vaccini, hanno parlato sia i consiglieri del Pd Facciolla e Fanelli, sia l’esponente di Orgoglio Molise Paola Matteo e altri esponenti di maggioranza. “Non siamo contrari all’obbligatorietà dei vaccini, ma alle coercizioni – ha invece chiarito Andrea Greco, chiarendo l'astensione del M5s – siamo invece d’accordo sull’autocertificazione, come chiarito dal ministro Grillo” (seguono aggiornamenti)

