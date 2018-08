Vaccini obbligatori e bando periferie da salvare: convergenza tra centrodestra e Pd

Pagina 1 di 2

Oggi in Consiglio regionale. Con l’astensione del M5s approvato l’ordine del giorno dei dem sull’obbligatorietà delle vaccinazioni e la mozione della maggioranza per rivedere il passaggio del Decreto Milleproroghe, che sospende l’assegnazione di 28 milioni di euro a Campobasso e Isernia. Frizioni interne per la posizione assunta dalla Lega, che vota insieme ai grillini, e tensione fuori dall'aula tra i dipendenti dell'Atm e l'assessore ai Trasporti Vincenzo Niro

CAMPOBASSO. Vaccini obbligatori come protezione per i bambini del Molise e per l’intera popolazione regionale. Convergenza bipartisan, oggi in Consiglio regionale, tra la maggioranza di centrodestra e il Pd, con l’astensione del M5s e dell'esponente della Lega Mena Calenda, sulla proposta dei Dem, trasformata da interrogazione a ordine del giorno su richiesta del governatore Toma, contro la posizione del ministro della Salute Giulia Grillo. Che non mette in discussione l’obbligo vaccinale, questo è da chiarire, ma consente ai genitori di iscrivere i figli a scuola e al nido con una semplice autocertificazione, come stabilito dal Decreto Milleproroghe.

Intesa centrodestra-dem raggiunta, mentre sono emerse frizioni nelle maggioranza, con il consigliere dei Popolari per l’Italia Andrea Di Lucente che ha chiesto chiarimenti sulla posizione della Lega, nella seduta aperta con un minuto di raccoglimento, proposto dal consigliere di Forza Italia Nico Romagnuolo, in memoria delle vittime della tragedia mineraria di Marcinelle. Anche alla luce delle tragedie del lavoro di questi giorni.

Di battaglia di civiltà sull’obbligo dei vaccini hanno parlato sia i consiglieri del Pd Facciolla e Fanelli, sia l’esponente di Orgoglio Molise Paola Matteo e altri esponenti di maggioranza. “Non siamo contrari all’obbligatorietà dei vaccini, ma alle coercizioni – ha invece precisato Andrea Greco, motivando l'astensione del M5s – siamo invece d’accordo sull’autocertificazione, strumento di semplificazione burocratica, come chiarito dal ministro Grillo. Tutto questo è successo perché il Decreto Lorenzin non ha istituito l'anagrafe vaccinale nazionale”.