Licenziamenti Unilever, siglato l’accordo tra azienda e parti sociali

Trovata l’intesa tra tutte le categorie interessate, sindacati e lavoratori esprimono soddisfazione per le misure adottate



POZZILLI. Dopo lunga trattativa, avvenuta nella sede dell’Associazione degli industriali del Molise, è stato firmato l’accordo tra Unilever e sindacati in relazione al nuovo piano aziendale della multinazionale anglo-olandese, la quale punterà al rilancio dello stabilimento di Pozzilli con la sostituzione del lavoro manuale con quello meccanico. In altre parole sarà inevitabile dare il via ai licenziamenti che, in ogni caso, saranno coperti con tutte le misure disponibili. Una prima buona notizia arriva dal numero del personale che sarà licenziato, da 41 unità, infatti, si scenderà a 28, cercando così di attutire al massimo l'impatto sociale della decisione. Sono, inoltre, previsti incentivi a chi lascerà volontariamente l’azienda con l’accompagnamento alla pensione per i più anziani.

La buona riuscita della trattativa è riscontrabile nella soddisfazione espressa dai i sindacati di categoria Cisal, Uil, Cgil, Cisl e le Rsu. L’obiettivo era appunto quello di ridurre l’impatto sociale che il nuovo indirizzo politico aziendale avrebbe determinato per i lavoratori. In questa direzione verrà attivata la Cassa integrazione straordinaria previo esaurimento di tutte le ferie, riposi e istituti analoghi.

Anche i lavoratori si ritengono soddisfatti di quanto previsto dall’accordo. In particolare, per la questione degli esuberi si procederà con la non opposizione al licenziamento. Per i lavoratori con più di 55 anni di età la multinazionale corrisponderà le mensilità erogate come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, la Naspi per un massimo di 24 mesi e un incentivo aziendale a copertura dei mesi mancanti al diritto alla pensione. Discorso diverso per la categoria dei volontari ai quali Unilever destinerà 80 mila euro di ‘Bonus’: in questo caso non si considerano gli anni che separano il lavoratore dalla pensione.

Un altro importante accordo riguarda il bonus flessibilità. Le dinamiche del mercato nel settore home care obbligano l’azienda a coinciliare i periodi di incremento e i periodi di riduzione della produzione. Quindi a chi accetterà le nuove forme di flessibilità per i prossimi 4 anni verrà riconosciuto un premio pari a 600 euro. Saranno, infine, assunti entro il 2020 uno o due operai a tempo indeterminato scelti tra i lavoratori temporanei aventi un contratto di somministrazione o job on call.

“Organizzazioni sindacali, rsu, lavoratori e azienda si ritengono soddisfatti dell'intesa raggiunta - le parole di Francesco Di Trocchio, sindacalista Femca Cisl - per mezzo della quale oltre a superare il momento di congiuntura produttiva, vengono tutelati tutti i lavoratori dello stabilimento e soprattutto si gettano le basi per un rilancio del sito anche in termini di competitività del sito Unilever di Pozzilli, come risposta alle esigenze del mercato e alla concorrenza tra i siti dello stesso network”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale