Piano export Sud, buyers internazionali alla scoperta dei prodotti del Molise

Trenta imprese regionali potranno partecipare al workshop di valenza internazionale, in programma a Termoli il 24 e il 25 settembre. Per il governatore Toma e l’assessore Cotugno grande occasione per far conoscere il territorio

CAMPOBASSO L’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese (Ice), nell’ambito del Piano Export Sud 2 per la promozione delle imprese meridionali, organizza, in collaborazione con la Regione Molise, un incontro di operatori internazionali a Termoli, per il 24 e 25 settembre 2018, riservato alle aziende di Molise, Abruzzo e Sardegna del settore agroalimentare. Pubblicata, sul sito dell’Ice, la relativa circolare.

Saranno ammesse a partecipare all’iniziativa circa sessanta aziende, con una quota di riserva del 50% per quelle molisane. Prevista la partecipazione di venti buyers internazionali, provenienti da Europa centro-orientale, Regno Unito e Medio Oriente.

L’evento rappresenta un’occasione per far conoscere i prodotti e le peculiarità dei territori e si inserisce nell’attuale contesto agroalimentare, all’interno del quale lo stile italiano si sta affermando con sempre maggiore forza nei mercati tradizionali. Contribuendo, anche con le tipicità delle produzioni regionali, a dare riconoscibilità all’Italian life style e alla dieta mediterranea.

“Il workshop di Termoli – fa notare il presidente Donato Toma – è uno dei primi risultati dell’intesa tra la Regione Molise e Ice. Attraverso il Piano Export Sud 2 puntiamo all’aumento delle esportazioni e al consolidamento del rapporto delle nostre imprese con l’estero, mediante la trasformazione delle aziende potenzialmente esportatrici in esportatori abituali. Un altro obiettivo importante è rappresentato dall’incremento della quota export, ascrivibile alle regioni in transizione sul totale nazionale".

“Stiamo lavorando – continua Toma - in sinergia con tutte le associazioni di categoria, gli imprenditori, per una forte campagna di rilancio delle attività produttive molisane, in particolare del settore enogastronomico, che qui da noi è caratterizzato da livelli di alta competitività”.

Soddisfatto l’assessore al ramo, Vincenzo Cotugno. “Si tratta – afferma - di una grande opportunità, in quanto si offre alle imprese molisane che operano nel settore agroalimentare la possibilità di poter incontrare 20 buyers, provenienti da tutto il mondo e stringere con loro nuovi contratti. Siamo grati all’Ice per l’ottimo lavoro che sta svolgendo con le sue agenzie per la buona riuscita del programma Pes II e siamo orgogliosi che abbia voluto promuovere, proprio nella nostra regione, questa importante vetrina internazionale, per presentare le tante eccellenze del settore agroalimentare”.

