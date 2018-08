Isernia, bando da 2 milioni di euro per gestire 972 parcheggi a pagamento

Il Comune ha pubblicato l’avviso relativo alla gara che verrà espletata con procedura aperta. L’appalto della durata di 15 anni prevede tariffe orarie da 0.80 centesimi e la possibilità di sottoscrivere abbonamenti



ISERNIA. I parcheggi a pagamento saranno 972 e costeranno 0.80 centesimi l’ora con la possibilità di sottoscrivere abbonamenti mensili, ma anche semestrali e annuali.

Sono alcuni dei dettagli contenuti nel bando da 2.250.000 euro pubblicato dal Comune di Isernia per l’affidamento in gestione a una società esterna delle soste blu cittadine. La durata della concessione è stata fissata a 15 anni e prevede tra l’altro anche il completamento dei parcheggi dell’auditorium ‘Unità d’Italia’.

Le domande di partecipazione alla gara, che sarà espletata con procedura aperta, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del prossimo 5 ottobre.

“L’amministrazione comunale di Isernia – si legge nell’avviso – intende dotarsi, attraverso un unico interlocutore, di un sistema integrato di gestione della mobilità con particolare riferimento alla gestione della sosta, sia essa in aree a raso, che in parcheggi coperti. Detto sistema deve essere in grado di monitorare tutti gli elementi in modo da trasmettere al Comune tutti i parametri necessari per il miglioramento del servizio innanzitutto agli utenti. Lo spirito del progetto è quello di ottenere il miglior risultato in termini di monitoraggio, rendimento e servizio ai cittadini, tenendo conto delle richieste formulate in termini di capitolato tecnico, delle tecnologie disponibili e testate sul mercato e delle esigenze normative del settore. I servizi riguarderanno principalmente la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, delle sanzioni amministrative ed il completamento del parcheggio dell’auditorium”.

LA MAPPA DELLE SOSTE BLU

Largo Cappuccini n. 34

Via Occidentale - Piazza A. d'Isernia - Corso Marcelli n. 118

Piazza Tedeschi - Corso Garibaldi 1 - Corso Garibaldi 2 n. 90

Via E. De Nicola n. 24

Via De Gasperi n. 35

Via Farinacci n. 20

Via G. Berta (dai Vigili Urbani alla Provincia) n. 65

Piazza della Repubblica - Corso Garibaldi 3 - 4 n. 72

Via Umbria 1 - Via Umbria 2 n. 60

Via Lazio n. 20

Corso Risorgimento n. 94

Via XXIV Maggio n. 75

Via Giovanni XXIII n. 16

Via E. Ponzio n. 30

Parcheggio coperto Auditorium n. 150

Parcheggio coperto Via Berta n. 35

Via Graziani n. 14

Piazza Carducci n. 20

Il territorio comunale è stato suddiviso inoltre in cinque ambiti per la gestione degli abbonamenti agevolati sui parcheggi di ‘lunga sosta’. Quelli coperti costeranno 20 euro al mese, 100 al semestre e 180 all’anno. La tariffa fissata per gli stalli coperti è invece di 35 euro al mese.

