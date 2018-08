Scatta il fermo pesca: in Molise 42 giorni di stop

Il provvedimento disposto dal ministero delle Politiche Agricole resterà in vigore fino al prossimo 23 settembre



TERMOLI. E’ scattato nelle scorse ore e resterà in vigore fino al prossimo 23 settembre il fermo pesca nel tratto del mare adriatico che va da Termoli a San Benedetto del Tronto. Lo stop di 42 giorni è stato disposto dal ministero delle Politiche Agricole.

Il provvedimento riguarda il metodo a strascico e non la piccola pesca che potrà continuare ad essere praticata per rifornire il mercato locale. Quello entrato in vigore è un dispositivo che, in sostanza, elimina la possibilità di un fermo generalizzato in tutto l’Adriatico.

Il Ministero ha dunque accolto le richieste dei pescatori predisponendo un calendario che ricalca, salvo qualche piccola variazione, quello dello scorso anno.

