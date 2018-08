Rifiuti ospedalieri, ecco dove saranno smaltiti

La Regione ha chiesto l’intervento della ditta specializzata EnviroService di Isernia, già al lavoro per la corretta rimozione dei materiali



CAMPOBASSO. Sarà l’azienda isernina EnviroService srl, leader nel settore dei servizi ambientali e del trattamento dei rifiuti speciali a occuparsi dello smaltimento dei rifiuti ospedalieri del ‘Cardarelli’ di Campobasso.

Dopo lo stop della Regione Molise all’impianto di incenerimento dei materiali di scarto ospedaliero, che necessita di un adeguamento a causa della necessità improrogabile di avviare delle urgenti manutenzioni straordinarie, sarà dunque la ditta di Mauro Marzullo, già fornitrice degli ospedali di Isernia, Venafro e Agnone, a provvedere a smaltire – fuori regione – i rifiuti che venivano bruciati fino a pochi giorni fa presso il forno inceneritore di Campobasso.

Tornato dalle ferie, l’imprenditore si è subito attivato a richiamare in servizio personale specializzato per assicurare il corretto allontanamento dei rifiuti e il susseguente incenerimento in un altro impianto autorizzato. In queste ore, infatti, la Enviroservice sta predisponendo la documentazione necessaria per gli adempimenti del caso perché tutto avvenga per il meglio.

