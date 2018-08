Turismo, nuova bocciatura per il Molise ‘fanalino di coda in Italia’

A differenza del trend che si sta registrando nel resto del Paese, in regione arrivi e partenze sono in calo del 7 per cento secondo le stime di Demoskopika



CAMPOBASSO. Una nuova ‘bocciatura’ per il Turismo in Molise. Dopo Confartigianato anche i dati di Demoskopika parlano di calo di arrivi e partenze stimato intorno al 7 per cento, che fa scivolare la regione all’ultimo posto nella classifica nazionale. Un dato in controtendenza rispetto al resto del Paese. Secondo lo studio l’anno in corso dovrebbe chiudersi con un incremento dell’1,3% dei pernottamenti registrati nelle strutture alberghiere ed extra alberghiere ufficiali pari a 425,9 milioni di presenze a fronte delle 420,6 milioni di presenze del 2017.

A registrare la crescita più sostenuta a livello regionale, la Basilicata con un incremento previsto pari al 5,69% di arrivi e al 3,71% delle presenze, seguito dalla Sardegna (+4,05% di arrivi, +2,67% di presenze), dalla Valle d’Aosta (+3,66% di arrivi, +1,86% di presenze), dalla Lombardia (+3,45% di arrivi, +2,82% di presenze), dalla Liguria (+3,38% di arrivi, +1,63% di presenze), dal Trentino Alto Adige (+3,25% di arrivi, +1,64% di presenze) e dal Veneto (+3,03% di arrivi, +1,28% di presenze). In Molise, invece, arrivi e presenze sono stimati ancora in calo (del 6-7%).

Cresce anche la componente estera della domanda turistica. Un trend che raggiungerebbe proprio nel 2018 il suo picco storico, con anno base il 2010. La permanenza media stimata nel 2018, ossia il numero medio di notti trascorse negli esercizi ricettivi per ogni arrivo, è pari a 3,37 notti per cliente, in calo per la componente della clientela domestica (da 3,35 notti del 2017 a 3,29 del 2018) e sostanzialmente stabile per quella estera (3,48 nel 2017 e 3,45 nel 2018). A livello regionale, la permanenza nelle strutture ricettive dei clienti è in media più lunga nelle Marche (5,30 notti per cliente), in Calabria (4,92 notti per cliente), in Sardegna (4,53 notti per cliente), in Trentino Alto Adige (4,26 notti per cliente) che nelle rimanenti realtà territoriali turistiche regionali. Al di sopra della media italiana, pari a 3,37 notti per ogni arrivo, si collocano, inoltre, l’Abruzzo (3,86 notti per cliente), la Puglia (3,84 notti), la Campania (3,56 notti), il Veneto e l’Emilia Romagna (3,55), il Friuli Venezia Giulia (3,45) e, infine, il Molise (3,38 notti).

Sei le realtà regionali che più di tutte presentano un peso maggiore dei flussi turistici stranieri in relazione al totale della domanda (arrivi e presenze) in ciascuna realtà analizzata: Veneto (115,68 punti), Lazio (112,88 punti), Lombardia (110,99 punti), Trentino Alto Adige (110,24 punti), Friuli Venezia Giulia (109,37 punti) e Toscana (108,92 punti). Il Molise, pure in questo caso, è ultimo fra le regioni a minore rilevanza straniera con sole 83,64 presenze.

