Sanità, “Toma commissario ad acta”: l’appello di Calenda

La consigliera della Lega ha inviato una nota al senatore Arrigoni per chiedere che l’incarico venga affidato al presidente della Regione: “Le sue competenze e la conoscenza del territorio sono indispensabili per la riorganizzazione del sistema”



CAMPOBASSO. “Solo il presidente della Regione Donato Toma può svolgere il ruolo di commissario ad acta della sanità”. Ne è convinta la consigliera della Lega Filomena Calenda che ha inviato nei giorni scorsi una missiva al senatore Paolo Arrigoni per ribadire l’importanza di affidare l’incarico al governatore.

“Le sue competenze e abilità professionali, la conoscenza capillare del territorio, il rispetto per i cittadini – si legge nella nota -, rappresentano il valore aggiunto necessariamente indispensabile per la riorganizzazione del sistema. Nominare ancora una volta tecnici sconosciuti al Molise e che della regione poco o nulla conoscono non è la strada da percorrere. Affidare a un tecnico, che non conosce il territorio e su cui bisogna far convergere i conti di quel bilancio già sfiancato, non sarà operazione semplice e indolore.

Il Molise – evidenzia ancora Calenda - ha bisogno non di burocrati, ma di persone che amino il proprio territorio. Solo la combinazione di questi valori, potrebbe garantire un'accelerazione al Molise anche soprattutto in termini sanitari. Conosciamo bene le criticità e i cittadini non hanno più né tempo, né pazienza, né soldi da sprecare.

Esperti conosciuti da pochi intimi, che devono prima analizzare il territorio, studiare i bilanci, la situazione sanitaria e solo dopo individuarne la terapia d'urto li abbiamo già sperimentati con un nulla di fatto. Il presidente Toma invece ha già la ricetta e non servono manovre ‘lacrime e sangue’ che consentano a qualcuno di speculare. Si partirebbe infatti nell’immediato con il formulare e applicare le strategie adeguate al compromesso ‘territorio- bilancio regionale - sanità di qualità’. La maggioranza – conclude Calenda - è salda e coesa al suo presidente Donato Toma.

