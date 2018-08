Viabilità e sicurezza, il Pcl: “Basta opere inutili”

Il coordinatore Di Clemente ribadisce la necessità di impiegare le risorse economiche disponibili per la manutenzione della rete viaria esistente

ISERNIA. Il crollo del ponte ‘Morandi’ a Genova e le recenti scosse di terremoto che si sono registrate in basso Molise hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza delle strade anche in provincia di Isernia.

In merito si registra l’intervento del Pcl Molise che ribadisce la necessità di utilizzare le risorse per la messa in sicurezza della rete viaria esistente, evitando di impiegarle in quelle che definisce ‘opere inutili’.

E a titolo di esempio il coordinatore regionale Tiziano Di Clemente cita il progetto del Lotto Zero per il completamento della superstrada Isernia-Castel di Sangro. “Se stiamo cercando di fermarlo – ha sottolineato - è proprio per lanciare un messaggio importante: destinare queste risorse alla messa in sicurezza del territorio. L’esperienza del ponte di Genova ci ricorda gli effetti nefasti della privatizzazione delle autostrade. Da anni il Pcl si batte per un grande piano straordinario di investimenti finalizzato alla sicurezza di scuole, ponti, case, frane, anche come svolta occupazionale nel Molise come in Italia, con una gestione diretta pubblica e socialmente controllata dei piani di intervento. Utopia? No – afferma infine Di Clemente -, è solo questione di volontà umana”.

