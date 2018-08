Pizzerie e take away in crescita in tutta Italia, ma non ad Isernia

Da uno studio di Unioncamere risulta un aumento del 17%, discorso diverso per il capoluogo pentro nel quale due esercizi su tre non superano la prova dei cinque anni di attività

ROMA. 6 mila imprese in più rispetto allo scorso anno, questo il dato nazionale diffuso da Unioncamere con il quale si evidenzia una netta crescita su tutto il territorio italiano delle imprese che investono in pizza e take away. A livello regionale è la Lombardia a registrare il numero più alto, seguita dal Lazio e dall’Emilia Romagna. Un’impennata sulle nuove aperture di pizzerie a taglio si registra, invece, in Trentino Alto Adige regione che vanta il 27% in più rispetto al 2017.

Più pizzerie, però, significano anche più concorrenza e non tutti gli aspiranti imprenditori di uno dei pasti più amati dagli italiani riescono a superare la prova del mercato. In questo senso significativo il dato sulle maglie nere del settore: Foggia, Frosinone, Isernia e Brindisi sono infatti le città nelle quali si fatica di più a consolidarsi nel mercato della pizza. A fronte di tante nuove aperture si registrano infatti altrettante chiusure per cui su tre nuove attività solo una riesce a mantenersi in piedi per oltre cinque anni.

