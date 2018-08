Sede del 118 e completamento svincolo sulla Fondovalle Sangro: lavori al via

Le opere interesseranno il Comune di Cerro al Volturno. L’annuncio, soddisfatto, del sindaco Remo Di Ianni



CERRO AL VOLTURNO. Al via i lavori per la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico della sede del 118 di Cerro al Volturno.

Ad annunciarlo, con soddisfazione, il sindaco Remo Di Ianni, che spiega come gli interventi sullo stabile siano già iniziati: si partirà con la demolizione di una scala esterna, per poi concentrarsi sul resto del progetto.

Ma non è tutto. Il primo cittadino comunica, altresì, che il Comune ha ricevuto la concessione per il completamento dello svincolo di ‘Cupone’, atto a collegare Cerro alla Fondovalle Sangro.

“Dopo anni di tribolazione – afferma Di Ianni – abbiamo ricevuto la concessione ufficiale per poter intervenire in maniera definitiva su questa grande opera. Lavori fermi addirittura dal 1990 e sbloccati grazie al nostro lavoro, solamente dopo quattro anni di Amministrazione. Del resto era uno dei punti focali del nostro programma di governo. Grazie a quest’opera, – conclude il sindaco – che a breve vedrà la riapertura del cantiere, il nostro territorio comunale si collegherà molto più facilmente e velocemente con il vicino Abruzzo”.

