Strade interrotte: disagi per aziende e lavoratori, la Uil chiede partenze anticipate dei pullman

Ritardi consistenti accumulati dagli utenti del trasporto pubblico che devono raggiungere la zona industriale di Termoli

CAMPOBASSO. Questa mattina la UIL Molise, unitamente alle categorie UILTEC, UILM e UILTemp si è attivata nei confronti dell’Assessore ai trasporti della Regione Molise, Vincenzo Niro, segnalando che a causa della temporanea chiusura della strada statale 647, gli autobus che quotidianamente accompagnano i lavoratori diretti al Nucleo Industriale di Termoli, giungevano sul posto con circa mezz’ora di ritardo sui luoghi di lavoro, con le inevitabili conseguenze di carattere organizzativo ed economico a loro carico, in quanto anche un’eventuale flessibilità oraria non conciliava con gli orari degli autobus.

La richiesta all’Assessore consisteva nel chiedere all’Azienda che si occupa di quella tratta, la SATI, di anticipare la partenza di alcune specifiche corse, così da agevolare l’arrivo dei lavoratori in tempo per iniziare il proprio turno.Ci preme comunicare, a tal proposito, che l’Assessore Niro si è rapidamente attivato nei confronti dell’Azienda, autorizzando, a partire da domani 23 agosto, e per tutto il periodo in cui la SS 647 resterà chiusa, l’anticipo di tutte le corse dirette verso la Z.I., di Termoli di 20 minuti.Considerato il risultato raggiunto in poche ore, esprimiamo riconoscenza all’Assessore Vincenzo Niro per la celerità mostrata nella circostanza e alla società Sati per aver fin da subito avallato la richiesta, rispetto a un problema che cominciava ad essere gravoso per i tanti lavoratori coinvolti.

