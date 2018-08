Vertenza ex Ittierre, convocato tavolo tecnico in Regione

Gli ex lavoratori chiedono le spettanze dovute e la proroga della mobilità in deroga. Al summit parteciperanno il governatore Toma e l’assessore al lavoro Mazzuto

PETTORANELLO DEL MOLISE. In 250 circa dal 6 luglio senza sostegno al reddito: si tratta degli ex lavoratori Ittierre, in attesa delle proprie spettanze ormai da tempo a causa di un ‘cortocircuito’ nelle procedure tra Inps e Regione.

Ed ecco che, all’ennesimo appello lanciato dai sindacati di categoria, il governatore Donato Toma ha deciso di aprire un tavolo di confronto, fissando un summit urgente per il prossimo lunedì 27 agosto, alla presenza del funzionario regionale delegato al ramo e dell’assessore al lavoro Luigi Mazzuto.

Un incontro atto a sbloccare i fondi dovuti agli ex dipendenti e, magari, ad individuare possibili soluzioni per il futuro.

“Ci siamo attivati tempestivamente – ha dichiarato il presidente della Regione in proposito – L’assessore Mazzuto si sta muovendo con la sua struttura e attendo un report su questa situazione. Noi diamo tutte le deroghe necessarie per venire incontro ai lavoratori, per cui è mia intenzione proporre la deroga, chiaramente però dobbiamo reperire i fondi necessari. Ma credo ci siano”.

Poi ha proseguito: “I lavoratori sono tutti uguali, specialmente quelli in difficoltà”.

Gli ex Ittierre auspicano, dunque, di ottenere una proroga della mobilità di almeno cinque mesi, avendo così lo stesso trattamento riservato ai lavoratori della Gam cui è stato garantito un allungamento della cassa integrazione straordinaria.

