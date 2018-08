Terremoto, il segretario del Pd Martina incalza il Governo: “Subito lo stato di emergenza in Molise”

Per avviare subito gli interventi necessari. Il leader dem ha espresso vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma e alle istituzioni regionali. E ha elogiato la macchina dei soccorsi

CAMPOBASSO. Terremoto del Molise, il segretario del Partito democratico Maurizio Martina chiede al Governo Conte di dichiarare subito lo stato di emergenza.

“Vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite in Molise dal terremoto del 14 e del 16 agosto - ha detto il leader dem - che in questi giorni continuano a essere fortemente preoccupate per le scosse, che proseguono".

"Sindaci e protezione civile – ha aggiunto Martina - stanno lavorando al massimo. Un grazie va alla macchina amministrativa e dei volontari, che sta funzionando. Ma ora occorre che il Consiglio dei ministri decreti presto lo stato di emergenza, per consentire gli interventi necessari".

"Servono anche le dotazioni finanziarie per aiutare i territori a fronteggiare le ordinanze di sgombero, per rimuovere i pericoli che incombono. Noi siamo vicini alle istituzioni regionali e a chi si sta adoperando – ha concluso il segretario del Pd - ma chiediamo anche al Governo di decidere bene e in fretta, andando incontro alle richieste legittime del territorio colpito”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/