Isernia, il Tar ‘congela’ il trasloco dei migranti nel centro storico

ISERNIA. ‘Congelato’, almeno fino alla metà di settembre, il trasferimento di una trentina di migranti nel centro storico di Isernia. Il trasloco nel locali di corso Marcelli, nei pressi della palazzina dove sorgeva l’ex taverna Maresca, è stato di fatto bloccato per effetto della sospensiva scattata a seguito del ricorso presentato al Tar Molise contro il provvedimento disposto dalla Prefettura.

L’istanza è stata curata dall’avvocato del foro di Campobasso Massimo Romano per conto di alcuni richiedenti asilo. “La sospensiva è stata concessa innanzitutto – ha spiegato il legale – per la violazione del termine degli otto giorni previsti per disporre il trasferimento”. Nel ricorso, per il quale si entrerà nel merito a fine settembre si fa anche riferimento a problemi legati all’inidoneità dei locali a criticità legate alla sicurezza.

E anche su questo aspetto nei giorni scorsi era intervenuto il consigliere comunale di Forza Italia Raimondo Fabrizio, puntando il dito contro l’amministrazione comunale guidata dal sindaco d’Apollonio. “Il rischio è di trasformare il quartiere – ha affermato Fabrizio -, già ad alto tasso di immigrazione, in un ghetto per stranieri che ben poco avrà a che fare con l’integrazione di cui ci si riempie la bocca. Il tutto senza interessarsi più di tanto dell’impatto sociale di certe scelte calate dall’alto, di fronte alle quali si continua a rimanere totalmente inerti”.

Come come si diceva, per il capogruppo forzista al Comune di Isernia, la struttura destinata a dare alloggio ai migranti presenterebbe delle ‘inidoneità’. “Non capisco, infatti – il suo commento -, come sia possibile superare certi ostacoli con facilità, quando si tratta di persone che lavorano nel settore dell’accoglienza. Anche su questi aspetti va fatta chiarezza, subito”.

