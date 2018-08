Istruzione e formazione, il Molise presente al MeshArea di Rimini

L’assessore regionale Roberto Di Baggio nella cittadina romagnola per acquisire nuove conoscenze e buone prassi nei settori della cultura e del lavoro

RIMINI. Il Molise è presente ai lavori della MeshArea, edizione 2018, di scena alla Fiera di Rimini dal 19 agosto scorso e fino a domani 25.

Presente per la regione l'assessore Roberto Di Baggio, impegnato nell’acquisire nuove conoscenze e buone prassi per implementare, anche sul territorio locale, iniziative ed eventi sul tema dell'istruzione e della formazione professionale.

Presenti ai lavori, tra gli altri, il presidente di Confindustria e numerosi docenti universitari, che hanno ribadito l’importanza di ‘puntare’ sui giovani, futuro della nazione e vera risorsa del Paese.

“Bisogna uscire dal Molise per portare il Molise fuori – ha commentato a margine dell’evento Di Baggio - e per conoscere come e cosa offrono ai loro giovani le altre regioni italiane. Era già in programma organizzare un meeting sul tema dell'istruzione e della formazione in cui si incontrino domanda e offerta di lavoro. Una proposta già portata all'attenzione del Tavolo Tecnico dell'Istruzione, istituito nella giornata dello scorso 3 agosto, che ormai procede spedito e conduce con regolarità i lavori.

Dopo Genova, cui la squadra consolidata sta lavorando, un'altra iniziativa da programmare e su cui lavorare: stiamo pensando ad una giornata di interscambio di esperienze, durante la quale i giovani incontrano le aziende e viceversa, in modo da creare quella sinergia utile per far sì che le risorse locali restino in Molise e le eccellenze, sia in termini di offerta che di domanda di lavoro, siano spese nella nostra regione. Tanto lavoro da fare, - ha concluso Di Baggio - ma non dobbiamo lasciare disattesa la fiducia che tanti corregionali hanno risposto nel suo progetto di ‘Molise Migliore’, consapevole che la politica dovrebbe pensare alle future generazioni e non alle future elezioni".

