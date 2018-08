Isernia, torna in auge il Lotto Zero. Toma conferma: l’opera si farà

Il governatore del Molise ha espresso la volontà di procedere con la realizzazione dell’infrastruttura e ha annunciato: “L’Anas è pronta ad appaltare il progetto esecutivo”

ISERNIA. Un’opera dall’iter complicato quella dell’ormai famigerato Lotto Zero, con numerosi detrattori ma con altrettanti sostenitori. Finita ripetutamente all’attenzione della procura della Repubblica e che sembrava essere tramontata, almeno fino al settembre del 2017 quando l’allora viceministro Riccardo Nencini, in visita in Molise, la annoverò di nuovo tra le opere in cantiere sul territorio, nonostante la Regione ne avesse paventato la cancellazione.

E, soprattutto, fino ad oggi quando il governatore Donato Toma, ai microfoni di TeleRegione, ha annunciato: “L’Anas è pronta ad appaltare il progetto esecutivo. Ho incontrato i vertici dell’Ente strade un mese fa e ho espresso la volontà di procedere con quel lavoro. Penso quindi che a settembre avremo tempi certi”.

Una dichiarazione che non lascia spazio ad interpretazioni. L’opera si farà. Il progetto è stato già approvato dalla direzione generale dell’Anas e validato dal Comune di Isernia, a conclusione di un lungo procedimento burocratico-amministrativo, passato per la conferenza dei servizi presso il ministero delle infrastrutture.

Il costo di realizzazione dell’infrastruttura, atta a collegare il Comune di Pesche a quello di Miranda, all’altezza dell’inizio della Variante Isernia – Castel di Sangro, è stimato sui 140milioni di euro.

La bretella sarà lunga all’incirca 5 chilometri e prevede due gallerie e otto viadotti. È inserita, con delibera Cipe del 2016, tra le opere cantierabili nel 2019 nel programma Anas.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/