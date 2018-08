Croce Rossa Molise: a Ferrazzano la gara di primo soccorso

Nel piccolo comune alle porte di Campobasso, sono state allestite diverse scene che riproducono incidenti sul lavoro



CAMPOBASSO. Il presidente regionale CRI Molise Giuseppe Alabastro si ritiene soddisfatto per la partecipazione dei volontari, nonostante l'emergenza regionale dettata dallo sciame sismico ma soprattutto per l'importante ricaduta formativa che la Gara di Primo Soccorso. A Ferrazzano, sono state allestite diverse scene che riproducono incidenti sul lavoro, in particolare in una falegnameria, un attentato in una Pinacoteca con diversi feriti e un incidente in un teatro mentre dei tecnici allestivano una scenografia per uno spettacolo.

Nella gara ogni squadra è stata attentamente valutata e motorizzata, esaminata ogni azione di ciascun dei 7 componenti della squadra dei soccorritori, sotto l'occhio attendo di diversi giudici qualificati ed imparziali coordinati da giudici Master esperti in materia di soccorso. Oltre 150 gli intervenuti e diversi sono stati i Visitatori provenienti dalle regioni limitrofe. Un valido supporto all'organizzazione è stato fornito dal Comitato Regionale Campania in particolare dalla Sor Campania per i Collegamenti e dal Comitato di Napoli che ha fornito un team di personale qualificato per le riprese interne ed esterne con sofisticate apparecchiature e riprese video con i Droni che in particolare situazioni di emergenza offrono un valido contributo alla attività di soccorso.

