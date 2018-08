Sisma, Scuncio con Niro sulla nuova strada che bypassi il viadotto del Liscione

L’idea lanciata in Consiglio regionale dall’assessore Niro. L’esponente di ‘Iorio per il Molise’ ha poi riproposto il progetto dell’autostrada

CAMPOBASSO. Una nuova strada, per aggirare il viadotto del Liscione. La consigliera del gruppo ‘Iorio per il Molise’ Eleonora Scuncio sostiene l’idea lanciata dall’assessore alle Infrastrutture Vincenzo Niro.

“Già durante il Governo Iorio – ha chiarito Scuncio, intervenendo in Consiglio regionale - l’ex governatore e l’ex assessore al ramo avevano stretto un accordo con l’Anas, per velocizzare la Statale 87. Accordo che prevede una parte di investimenti direttamente da Anas e una parte dei fondi spettanti alla Regione Molise, rientranti in quelli del terremoto del 2002. La progettazione dell’opera, che prevede di bypassare la Bifernina arrivando fino a Casacalenda, è stata già appaltata. Per cui si tratterebbe solo di dare seguito ad una iniziativa che ha già svolto tutta la fase preliminare e, per vedere risultati concreti in tempi ristretti, bisognerebbe poi procedere alla progettazione e all’assegnazione dei lavori, nel tratto che va da Casacalenda a Larino”.

“Non condivido, ma accetto – ha aggiunto l’esponente di Iorio per il Molise - le titubanze sul rifiuto dell’autostrada esposto sempre dall’assessore Niro. Non lo condivido perché non ne capisco le ragioni, per vari ordini di motivi, molti dei quali economici a sfavore della Regione Molise. L’Autostrada del Molise è una Azienda mista tra Anas (50%) e Regione Molise (50%), la prima società mista nata grazie alla Legge finanziaria 2008. Tra i vantaggi il fatto che dal pedaggio guaderebbe non solo l’Anas, ma anche la Regione Molise, con la possibilità di creare posti di lavoro con tutto ciò che un’autostrada comporta”. Senza contare, ha rimarcato ancora, i 345 milioni di risarcimento danni da pagare alle aziende che hanno vinto l’appalto per realizzare l’autostrada.

“E’ una cifra da capogiro che la Regione Molise non può permettersi di far pesare sulle tasche dei molisani. Continuare a dare seguito a questo tipo di iniziative, partite con il governo Frattura – ha rimarcato ancora la consigliera - vuol dire dare uno schiaffo ai molisani. Perché sarebbe un danno pesantissimo per le casse della Regione e una beffa per il Molise, che continuerà ad essere tagliato fuori dai grandi collegamenti. Non facciamo in modo anche noi – ha concluso Scuncio - e mi rivolgo non solo alla Giunta ma a tutta la maggioranza a cui mi sento di appartenere, che del Molise, che aveva rappresentato il primo esempio in Italia di federalismo autostradale, non rimanga più nulla”.

