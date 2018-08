Fornelli: lavori quasi ultimati per il salotto urbano

Il sindaco Giovanni Tedeschi: “Ecco come cambierà volto il nostro paese”

FORNELLI. È in dirittura d’arrivo un altro grande traguardo raggiunto dall’Amministrazione Comunale di Fornelli. Nelle prossime settimane il sindaco Tedeschi ed i suoi collaboratori potranno aprire alla cittadinanza un nuovo 'angolo di Fornelli'. Infatti, sono in fase di completamento i lavori per la realizzazione del 'Salotto Urbano'. Una zona innovativa realizzata sulle macerie del vecchio edificio scolastico nei pressi della casa comunale di Fornelli.

Qui, come spiega anche il sindaco di Fornelli Giovanni Tedeschi, sta nascendo una struttura polivalente dotata di numerosi locali che verranno utilizzati per la vita sociale del paese e non solo. Da qui, poi, verranno avviati tutta una serie di cambiamenti che riguarderanno la viabilità comunale.

Inoltre, tutta l’area in questione verrà abbellita e resa una sorta di salotto verde all’aperto con angoli per trascorrere dei piacevoli momenti di relax all’aperto.

“Con questi interventi – spiega Giovanni Tedeschi – andiamo a completare una parte importante del nostro programma di governo. Grazie a noi, Fornelli negli ultimi dieci anni ha cambiato letteralmente volto e conformazione. Ora ci concentriamo su questa prossima apertura e sul polo scolastico che è ormai in fase di completamento”.

