Isernia, progetto di manutenzione del Palasport: affidati gli incarichi professionali

Direttore dei lavori sarà l’architetto Antonio Di Tanna, mentre coordinatore della sicurezza sarà il geometra Maurizio Veneziale, per un importo complessivo di 50mila euro. A stabilirlo una determina dirigenziale del 28 agosto scorso

ISERNIA. Un iter partito a giugno del 2017, che volge a conclusione: quello per la manutenzione del Palasport di Isernia.

Con determina dirigenziale del 28 agosto scorso, infatti, sono stati affidati gli incarichi professionali di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione propedeutici all’avvio degli interventi, rispettivamente all’architetto Antonio Di Tanna e al geometra Maurizio Veneziale, per un importo complessivo di 50mila 673 euro.

Lo scorso anno – si ricorda – la Regione Molise, sulla base della delibera Cipe n.26 Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014/2020, ha emanato un avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di interventi di impiantistica sportiva.

Il Comune di Isernia ha partecipato al bando, approvando nell’agosto del 2017 il progetto esecutivo per la manutenzione del Palafraraccio, redatto dall’architetto Antonio Di Tanna.

Il 15 febbraio del 2018 la Regione ha approvato tale progetto con un piano finanziario per complessivi 413mila 500 euro, così ripartiti: 307mila 644 euro, ossia il 74,40%, a carico del Fondo FCS e 105mila 856 euro, il 25,60%, a carico del Comune quale ente attuatore.

Il 9 agosto la giunta comunale ha accettato le condizioni, adoperandosi così nell’individuazione delle figure professionali necessarie per dare inizio ai lavori.

L’architetto Di Tanna riceverà un compenso pari a 39.723 euro, mentre il geometra Veneziale 10.950 euro.

La determina del dirigente del settore tecnico, numero 649, demanda poi a successivi atti l’accertamento della disponibilità delle somme da parte di Regione e Comune e conferma l’ingegnere Antonio Ricchiuti quale Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dei geometri Sergio Rossi e Domenico Marzullo.

