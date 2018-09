Bando periferie: lo ‘strappo’ che ha fatto sparire 28 milioni. Battista: “Pronti a tutto per salvarli”

Conferenza stampa dei sindaci di Campobasso e Isernia, il giorno dopo la missione romana per convincere i parlamentari a rivedere l’emendamento al Decreto Milleproroghe, che ha bloccato i fondi destinati alla riqualificazione dei quartieri. Mentre si prepara la mobilitazione c'è chi propone di restituire le fasce tricolori

CAMPOBASSO. “Io l’ho definito uno strappo, il presidente dell’Anci Antonio Decaro un ‘furto con destrezza’, operato di notte al Senato. Sta di fatto che bloccando 28 milioni di euro del ‘Bando Periferie’ destinati a Campobasso e Isernia è stato rotto un accordo, che questi comuni, e tanti comuni italiani, avevano sottoscritto col Governo nel dicembre scorso. Con tanto di foto di rito in fascia tricolore. A rimetterci saranno le città e i cittadini. Speriamo che il Parlamento si ravveda dell'errore e lo corregga".

Si mostra ancora cauto, ma non nasconde la delusione, il primo cittadino di Campobasso Antonio Battista. Ieri a Roma nella delegazione dei sindaci ricevuta a Montecitorio. Oggi a Palazzo San Giorgio, in una conferenza stampa allargata alla presenza del sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio e dei suoi assessori e consiglieri, che hanno affiancato quelli di Campobasso, i rappresentanti delle associazioni degli imprenditori e delle parti sociali. Tutti mobilitati per cercare di salvare i fondi destinati ai due capoluoghi molisani, 19 milioni per Campobasso e 9 per Isernia, che si sono ‘volatilizzati’, dopo l’approvazione di un emendamento al Decreto Milleproroghe. Che ora si cercherà di modificare, nel passaggio alla Camera dei Deputati.

“Avevamo invitato anche i nostri parlamentari – ha chiarito Battista - che sono impegnati a Roma, ma ai quali lanciamo un appello a difendere gli interessi del Molise. Bloccando, a livello nazionale, 1 miliardo e 600mila euro (ma la ricaduta finanziaria sarebbe stata di 9 miliardi), per 96 progetti e 362 comuni interessati, si vano a ledere gli interessi di 19 milioni di italiani, si danneggiano l’economia e le imprese, si congelano 42mila nuovi posti di lavoro. Una protesta condivisa dai sindaci di ogni colore politico, così come di ogni colore politico sono stati i parlamentari che, per un “abbaglio”, hanno votato l’emendamento”.

“Ci hanno tolto qualcosa che già pregustavamo – ha aggiunto il sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio – fondi importanti, destinati a riqualificare le aree urbane degradate e i nostri quartieri. Se è un problema di risorse il Governo deve essere chiaro. Speriamo in un ripensamento o in un aggiustamento, altrimenti siamo pronti alla battaglia”.

Una battaglia che, dopo il passaggio in Parlamento, potrebbe arrivare al Tar e finanche alla Corte Costituzionale. Passando per qualche iniziativa clamorosa dei sindaci italiani. Pronti, secondo alcune indiscrezioni, a restituire le fasce tricolori.

Carmen Sepede

