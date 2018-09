Terremoto: fondi ad hoc per le scuole

L’assessore Roberto Di Baggio annuncia l’istituzione di un fondo speciale a favore della sicurezza scolastiche nelle aree a rischio sisma

CAMPOBASSO. Una giornata importante quella trascorsa dall’assessore regionale Roberto Di Baggio aRoma presso la commissione Istruzione. “Un seduta intensa – spiega Di Baggio -al termine della quale è stato raggiunto un risultato importante per la nostra regione in tema di edilizia scolastica. Insieme ai colleghi delle Regioni Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna e Marche, abbiamo presentato una richiesta formale al Governo per supportare le esigenze finanziarie dei territori che ricadono in zone ad alto rischio sismico.

Dopo un lungo e delicato lavoro di mediazione - continua l’assessore di Palazzo D’Aimmo -la Commissione ha approvato all'unanimità la nostra proposta governativa a livello nazionale: l'Istituzione di un fondo speciale ad hoc, contenente risorse finanziarie destinate esclusivamente agli interventi di edilizia scolastica ricadenti nelle regioni ad alto rischio sismico, come il Molise.

La Commissione ha approvato la proposta all'unanimità e con carattere di somma urgenza, in considerazione delle reali ed urgenti necessità delle Regioni che presentano rischi connessi agli eventi sismici. È un risultato importantissimo – conclude - per il patrimonio scolastico delle zone ad alta vulnerabilità, che hanno bisogno di interventi mirati in modo da garantire la messa in sicurezza di ragazzi ed operatori del mondo scolastico”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale