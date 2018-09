La Lega mette radici nel Consiglio comunale termolese, Michele Marone aderisce al Carroccio

Oggi l’ufficializzazione del nuovo ingresso nel partito, nel corso di una conferenza stampa all’Hotel Meridiano, presieduta dall’assessore Mazzuto

TERMOLI. si allarga il fronte leghista in Molise. Il Carroccio mette, infatti, radici anche nel Consiglio comunale di Termoli, incassando l’ingresso nel partito dell’avvocato Michele Marone.

L’annuncio stamani nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso l’Hotel Meridiano e presieduta dal coordinatore regionale Luigi Mazzuto, unitamente a quello cittadino Antonio Selvaggi.

Ufficialità con tanto di consegna della tessera a favore degli obiettivi, per sancire un proficuo sodalizio e, naturalmente, la crescita del gruppo facente capo al leader Salvini.

“Michele Marone è innanzitutto un amico – ha esordito Mazzuto – con il quale colmiamo il vuoto nell’assise civica termolese e grazie al quale facciamo un salto di qualità e daremo più forza e spinta a quelle che sono le politiche della Lega”.

Il nuovo esponente del Carroccio ha, dalla sua, ammesso che il corteggiamento del partito nei suoi confronti sarebbe iniziato ben tre anni fa. Ma allora, forse, i tempi non erano maturi. Ad oggi le condizioni sono cambiate. “Condivido appieno la linea politica della Lega e, in primis, di Salvini – ha detto – sia per quanto concerne il tema dell’immigrazione che l’economia. Ritengo che il modo di agire del nostro vicepremier sia quello giusto per restituire sovranità al nostro Paese”.

La collaborazione politica è appena iniziata. Assente all’appuntamento la consigliera regionale Aida Romagnuolo perché fuori sede.

