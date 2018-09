Bando periferie in Conferenza delle Regioni su istanza di Toma, condivisa una proposta per il Governo

Il governatore del Molise ha relazionato sulle problematiche relative alla sospensione dei fondi per le città paventato a Roma con il Decreto Milleproroghe

CAMPOBASSO. Su richiesta del Molise, in Conferenza delle Regioni si è discusso del delicato tema della sospensione delle convenzioni del Bando periferie contenuta nel Decreto Milleproroghe. A relazionare il governatore Donato Toma che rende noti gli esiti del summit.

“La Conferenza delle Regioni – afferma il presidente – ha ritenuto che la sospensione delle convenzioni rappresenti un elemento di forte rischio per i tempi di realizzazione della spesa di investimento, in assenza della quale si porrebbero grossi problemi per la crescita e lo sviluppo del Paese.

Registro con soddisfazione – prosegue Toma – la posizione condivisa in Conferenza, secondo la quale vanno utilizzati gli spazi finanziari non impegnati facendo ricorso a eventuali avanzi di amministrazione. Nel caso in cui i Comuni beneficiari del Bando periferie non abbiano avanzi di amministrazione ‘liberabili’, potranno, a partire però dal 2019, vedersi ripristinati gli spazi occorrenti e generati dal finanziamento.

Una soluzione questa – conclude il governatore – che, qualora venisse accolta dal Governo, sospenderebbe per un anno, anziché due, il Bando periferie in quei Comuni che non hanno impegnato le risorse nel corso del 2018”.

