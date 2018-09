Scuola, in Molise oltre 38mila tra i banchi. La direttrice Sabatini sarà nei comuni colpiti dal sisma

Alle porte la ripresa dell’attività didattica per l’anno 2018/2019. Il ministero dell’Istruzione fornisce i dati per l’Italia e per la regione

CAMPOBASSO/ISERNIA. Ai nastri di partenza l’attività didattica per l’anno scolastico 2018/2019. Tra i banchi, in tutta Italia, siederanno oltre 8 milioni di studenti, di cui 7milioni 682mila 635 delle scuole statali e la maggior parte di essi frequenterà la primaria o la secondaria di secondo grado.

Questi alcuni dati resi noti dal Ministero dell’Istruzione che ha evidenziato altresì come in quattro regioni, Campania, Sicilia, Puglia e Piemonte, ci sia stato un calo degli iscritti.

E ancora, che le sedi scolastiche sul territorio nazionale sono oltre 40mila e i posti del personale docente, tra organico dell’autonomia e organico di fatto, sono 822mila 723, di cui 141mila 412 di sostegno.

Per quanto riguarda il Molise i numeri restano sostanzialmente invariati. Sono presenti 55 istituzioni statali – 53 scolastiche e 2 centri provinciali per l’istruzione degli adulti – divise in: 3 circoli didattici, 26 istituti comprensivi, 1 istituto di primo grado, 23 tra istituti secondari di secondo grado e istituzioni educative.

Per l’anno alle porte si registrano 38mila 79 alunni, di cui 1078 con disabilità, per 2.052 classi divise nelle due province di Campobasso e Isernia.

Per quanto concerne, invece, l’organico di fatto al 29 agosto 2018, il totale dei posti normali è di 3.491, mentre i posti interi di sostegno sono 723.

Per l’apertura dell’anno scolastico prevista per il prossimo 13 settembre, infine, la direttrice dell’Ufficio Scolastico regionale Anna Paola Sabatini, sarà presente per un breve saluto nei plessi scolastici dei comuni più colpiti dall’ultimo sisma. Appuntamento quindi alle ore 8:00 a Petacciato; alle 9:00 a Guglionesi; alle 10:00 a Palata e alle 10:45 a Montecilfone.

