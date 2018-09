Controllo sull’acqua della diga del Liscione: firmata la convenzione tra Arpa e vigili del fuoco

Ha preso vita l’accordo per le attività di controllo e monitoraggio delle acque dell’invaso, ai fini della classificazione ambientale delle stesse



CAMPOBASSO. Si è tenuta questa mattina la conferenza di presentazione della convenzione sottoscritta da Arpa Molise e il comando provinciale dei vigili del fuoco. L’obiettivo è quello di incrementare il continuo controllo sulla qualità dell’acqua della diga del Liscione per ottenere una più precisa classificazione ambientale.

“Il monitoraggio sarà effettuato sia ai fini della classificazione, sia per il controllo sulla potabilità dell’acqua- ha spiegato il commissario straordinario dell’Arpa Antonella Lavalle – grazie a questa convenzione l’Arpa avrà a disposizione mezzi nautici dotati di dispositivi di sicurezza che garantiranno agli operatori dell’Arpa maggiore tutela nelle attività di controllo. Con la convenzione, inoltre, ottimizzeremo l’utilizzo delle risorse sia umane che strumentali con un minore dispendio di risorse economiche”. Sull’attuale qualità dell’acqua presente nell’invaso Lavalle ha poi sottolineato come “ la classificazione sarà anche migliorativa rispetto a quella del 2015 che collocava le acque in fascia A”.

“Una convenzione importante –il commento del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Campobasso Cristina D’Angelo - adesso potremo mettere a disposizione le nostre conoscenze, i nostri strumenti e le attrezzature per condividere questa attività di monitoraggio che è fondamentale per il nostro territorio. In questo senso forniremo un battello pneumatico con a bordo personale nautico che condurrà i tecnici dell’Arpa nei luoghi deputati al controllo, per svolgere in sicurezza i dovuti prelievi”.

Presente all’incontro anche l’assessore regionale all’ambiente Nicola Cavaliere. “Con questo accordo si uniscono due professionalità- le sue parole- la qualità tecnica della Regione attraverso l’Arpa e le competenze dei vigili del fuoco, corpo al quale il mio totale apprezzamento. In questo modo si focalizzerà al meglio l’attenzione sulla qualità degli apporti inquinabili provenienti dal fiume Biferno”.Fondamentale sarà l’apporto tecnico dell’agenzia regionale per l’ambiente, rappresentato dal direttore tecnico scientifico Berardino Principi il quale avrà il compito di certificare le analisi provenienti dallo studio delle acque e classificarle all’interno del rapporto annuale sullo stato ambientale della territorio regionale.

