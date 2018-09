Campobasso, paralisi del trasporto pubblico: vertice a porte chiuse tra Toma e Battista

A Palazzo Vitale il confronto tra Regione e Comune di Campobasso, sul banco la questione legata alla soppressione delle corse urbane degli autobus in città



CAMPOBASSO. “Un incontro proficuo” così il presidente della Regione Donato Toma ha descritto l’incontro avvenuto in sede istituzionale con il sindaco del capoluogo Antonio Battista. Il trasporto urbano, a partire da giovedì 13 settembre, subirà degli tagli corposi che impediranno ai pendolari di raggiungere o partire dal Terminal degli autobus.

“Tagli inevitabili alla luce anche dei ricorsi che hanno bloccato l’assegnazione del servizio ad altre imprese” ha spiegato giorni fa l’assessore comunale Francesco De Bernardo, presente all’incontro istituzionale. La situazione, in ogni caso, resta allarmante con i licenziamenti in atto nella Seac e l’imminente avvio dell’anno scolastico, con conseguente afflusso degli studenti che non godranno più del servizio navetta per raggiungere le scuole.

Da qui la necessità di un incontro urgente con la Regione Molise. “Il vertice- fanno sapere da Palazzo Vitale - si è concluso con l’impegno delle parti a trovare la soluzione alla problematica anche attraverso l’adozione di atti normativi dedicati. Nelle prossime ore saranno forniti maggiori dettagli sulla modalità operative”.

“Il Comune di Campobasso- le parole del presidente Toma –deve fare richiesta per coprire i chilometri necessari alle navette per il servizio ordinario. Con l’assessore Vincenzo Niro abbiamo aperto il tavolo di confronto e siamo fiduciosi di trovare le soluzioni”.

