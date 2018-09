Accordo di confine Molise-Campania per il rilancio del SS Rosario: c’è l’ok di 30 sindaci del casertano

L’annuncio del consigliere regionale Antonio Tedeschi che sta lavorando al progetto. Favorevole anche il governatore Toma

VENAFRO. Un accordo di confine tra Molise e Campania per tentare di restituire all’ospedale di Venafro importanti servizi di assistenza: a questo sta lavorando il consigliere regionale Antonio Tedeschi, che ha già incassato, per tale iniziativa, l’assenso di almeno trenta sindaci del casertano.

Ad annunciarlo lo stesso esponente dei Popolari a palazzo D’Aimmo: “Tutti conosciamo la situazione in cui attualmente versa la struttura ospedaliera di Venafro – afferma - Un tempo punto di riferimento per cittadini molisani e dei paesi limitrofi, oggi il SS Rosario ha perso quei servizi essenziali indispensabili per un presidio così strategico, che garantiva assistenza e cure anche a pazienti dell’alto casertano e del basso Lazio. In questo modo l’afflusso di pazienti è confluito inevitabilmente sull’ospedale di Isernia e su quello di Piedimonte Matese, con non poche difficoltà per il personale e conseguenti disservizi”.

Di qui la proposta: “Ritengo che l’unico modo per invertire la rotta – ancora tedeschi - sia quello di unire le forze con tutti coloro che si sono sempre serviti del nosocomio di Venafro.

Un accordo di confine tra Molise e Campania è l’unica soluzione per riportare al SS Rosario servizi essenziali e indispensabili quali Pronto Soccorso e Rianimazione.

Sto lavorando sin dal mio insediamento in questa direzione. Ho già contattato circa 30 sindaci dell’alto casertano e quelli del basso Lazio, molti dei quali ho personalmente incontrato, che mi hanno garantito di essere pronti ad appoggiare l’accordo con proprie delibere consiliari.

La mia intenzione – spiega il consigliere regionale - è quella di organizzare a breve un incontro con gli amministratori dei territori interessati, che mi hanno già dato l’ok per poter procedere, coinvolgendo anche consiglieri regionali campani per accelerare le procedure. Ovviamente inviterò a partecipare anche i sindaci dei comuni del venafrano, in primis Alfredo Ricci. L’obiettivo condiviso è appunto quello di ripristinare i servizi essenziali di Pronto Soccorso e Rianimazione, considerato che la struttura molisana si è sempre distinta per mobilità attiva, attirando moltissimi pazienti da fuori regione.

I presupposti affinché l’accordo di confine si faccia ci sono tutti.

Mi sono relazionato anche con il governatore Toma, a cui sta particolarmente a cuore la Sanità pubblica, e che ha accolto favorevolmente fin dall’inizio l’iniziativa, incoraggiandomi ad andare avanti.

Credo fermamente – conclude - che con questo accordo il presidio ospedaliero di Venafro possa tornare ad essere il punto di riferimento per tutto l’hinterland”.

