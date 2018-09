Scontro nella Lega, Romagnuolo replica a Mazzuto: “Assessore al mio posto. Lasci lui una carica”

Botta e risposta al vetriolo tra la consigliera e l’assessore regionale del Carroccio. La capogruppo del partito a palazzo D’Aimmo ‘sfida’ il coordinatore regionale a fare a suo volta un passo indietro, rinunciando ad uno degli incarichi che ricopre

CAMPOBASSO. Clima teso all’interno della Lega Molise. Al roboante annuncio della revoca dell’incarico di segretaria provinciale di Campobasso per Aida Romagnuolo da parte del coordinatore regionale del Carroccio Luigi Mazzuto, segue la piccata replica della diretta interessata che esorta, a sua volta, proprio l’esponente della giunta Toma a lasciare uno dei ruoli che egli ricopre all’interno e per il partito.

“Se Aida Romagnuolo – si legge in una stringata ma efficace nota - non può svolgere il ruolo di Coordinatore Provinciale di Campobasso della Lega Salvini e quella di consigliere regionale, tanto più può Luigi Mazzuto svolgere il ruolo di Assessore regionale (tra l' altro al mio posto) e quello di coordinatore regionale della Lega Molise. Penso di no. Mazzuto – chiosa caustica la capogruppo del Carroccio a palazzo D’Aimmo - deve immediatamente rinunciare ad una delle due cariche”.

Lo scontro, a questo punto, è aperto. E non si escludono ulteriori colpi di scena.

