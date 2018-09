Telefonia, Cimino scrive al Corecom: “Sgravi in favore delle popolazioni del cratere”

Pagina 1 di 2

Il consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti e componente del Comitato regionale per la comunicazione del Molise chiede, con una lettera inoltrata al presidente del Comitato stesso e, per conoscenza al governatore Toma e alle amministrazioni comunali, l’attivazione delle disposizioni in materia di ‘tutela degli utenti in caso di calamità’



“Gentile presidente Latessa, gentile dirigente Aufiero,

con la presente chiedo sia trattato all’Odg della imminente seduta del Comitato Corecom, l’argomento: tutela utenti in caso di calamità.

Nell’agosto del 2016, l’Agcom a più riprese è intervenuta per dare attuazione alle disposizioni normative in favore delle popolazioni colpite dal sisma dell’Italia centrale. Dalla delibera numero 66/17/CONS sino alla più recente 36/17/CONS, l’Agcom ha introdotto, sulla base delle nuove competenze dalla legge 15 dicembre 2016, numero 229, diverse norme in materia di sospensione delle fatture dei servizi di telefonia nonché di agevolazioni (anche tariffarie) in favore degli utenti interessati. Nel nostro caso potremmo, interagendo con il presidente Toma, la Giunta regionale e le amministrazioni comunali dei territori ricadenti nel cosiddetto cratere sismico, chiedere all’Agcom siano adottate le seguenti misure:

- la sospensione automatica ed obbligatoria dei pagamenti delle fatture dei contratti per servizi di comunicazione elettronica di rete fissa per gli utenti danneggiati dal sisma del 14/16 agosto 2018;

Proprio di recente, la Direzione tutela dei consumatori dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha richiesto il 12 settembre 2018, ai principali fornitori di infrastrutture e di servizi di comunicazioni elettroniche, informazioni sui danni occorsi alle propria rete a seguito del crollo a Genova e sulle azioni intraprese volontariamente a sostegno dei clienti residenti nella cosiddetta ‘zona rossa’ dopo il crollo del Morandi. Per questi motivi, il Corecom potrebbe avviare un’opera di sensibilizzazione cercando e buttandosi avanti al fine di strappare una pari dignità per le popolazioni colpite dal sisma del Molise. Non a caso, la delibera n. 66/17/CONS, tra l'altro, estende le sospensioni:

• agli utenti residenti nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, che abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda;

• ai residenti in immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 della legge 229/2016, che ne facciano richiesta e che dimostrino il nesso di causalità diretta tra i danni e gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, attraverso apposita perizia giurata.