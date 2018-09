Fondazione Giovanni Paolo II e ModaImpresa insieme per promuovere la salute sui luoghi di lavoro

L’iniziativa rientra in un progetto di Welfare aziendale. Un’attività che si ripercuote positivamente sul clima generale dell’impresa, che vede i suoi lavoratori prendere parte alla vita aziendale con più serenità e quindi con più motivazione



CAMPOBASSO. Promuovere la salute dei dipendenti sul posto di lavoro attraverso attente politiche di prevenzione, questo è l’obiettivo del progetto promosso dalla Fondazione “Giovanni Paolo II” e da ModaImpresa, azienda tessile molisana, affermata nei mercati internazionali. Il progetto offre un programma di controlli e di screening per i dipendenti direttamente in azienda.

“Siamo una istituzione sanitaria pienamente molisana e vogliamo contribuire attivamente alla crescita del territorio - commenta Mario Zappia, Direttore Generale -con questo progetto siamo al fianco di 'ModaImpresa' una delle aziende più innovative del Molise. Li ringraziamo perché hanno anche voluto disegnare in modo personalizzato le divise dei nostri operatori di front office. Un progetto di grande creatività, che va oltre la semplice sartoria”.

“Migliora inoltre la qualità della vita del dipendente, aiutandolo a conciliare la sfera privata e quella professionale per noi è essenziale” commenta il Presidente Romolo D'Orazio “siamo felici di essere al fianco della Fondazione “Giovanni Paolo II”, una delle migliori Istituzioni sanitarie del Paese”

Le politiche per il welfare e la conciliazione vita lavoro si configurano sempre più come risposte appropriate ai bisogni primari delle persone. Esse consentono a ciascun individuo di vivere meglio e di risolvere serenamente i molteplici impegni e ‘conflitti’ generati da società complesse. In questa logica, le aziende sono ormai consapevoli del nuovo ruolo di sostegno e integrazione delle politiche pubbliche a cui sono chiamate. Ruolo che, se ben gestito, può rappresentare un’opportunità e un fattore d’innovazione in chiave di relazioni, politiche retributive e incentivazione del personale. Entra quindi in gioco il fattore di engagement delle persone, ovvero la motivazione generata sulla base della soddisfazione sul posto di lavoro.

Dal cuore del Molise, ModaImpresa, con grande orgoglio, determinazione e professionalità sta portando avanti un lungimirante progetto ad alta valenza economico-sociale per il nostro territorio, che ha fatto rivivere il sogno della rinascita di una nuova realtà tessile. MODAIMPRESA, un’Azienda sui generis, nata nell’area industriale di Miranda - piccolo comune in provincia di Isernia.

La Fondazione di Ricerca e Cura "Giovanni Paolo II" è un ospedale d’eccellenza per l’oncologia, le malattie cardiovascolari e la medicina specialistica, attivo a Campobasso dal 2003 e la cui prima pietra venne posta dall’allora Pontefice San Giovanni Paolo II il 19 marzo 1995. Presto aprirà anche il nuovo Centro Medico Polispecialistico di Termoli. Un luogo in cui competenze scientifiche e tecniche, sensibilità umana, etica e valori cristiani diventano concretamente impegno al servizio di tutti, per cure eccellenti e accessibili all’intera comunità. Il Centro ha l’obiettivo di porsi come punto di riferimento territoriale, per una ampia gamma di attività sanitarie e si impegna per garantire e favorire la costante innovazione della medicina.Tra qualche settimana ci sarà la cerimonia ufficiale di inaugurazione.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA AL PRESIDENTE DI MODAIMPRESA ROMOLO D'ORAZIO

