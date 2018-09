Pd del Molise a congresso a dicembre: il nuovo segretario scelto dalle Primarie

Intanto si è riunito il Coordinamento, che ha deciso di convocare per lunedì 8 ottobre l’assemblea regionale a Isernia

CAMPOBASSO. Pd del Molise verso il congresso, dopo le dimissioni di Micaela Fanelli e della segreteria regionale, è stata fissata per lunedì 8 ottobre, a Isernia, l’assemblea regionale del partito.

A richiederla il coordinamento dem, nominato per traghettare il Pd fino alla nomina dei nuovi vertici statutari, tornato a riunirsi per discutere dei temi dell’agenda locale e nazionale. La squadra di lavoro del Pd ha avviato la fase preparatoria dei congressi territoriali, che saranno seguiti, entro dicembre 2018, dal Congresso regionale, “ennesima consultazione democratica, partecipata e partecipativa che prevede le elezioni Primarie”.

Intanto si è già parlato della riorganizzazione della ‘forma partito’. Grande attenzione al tema dell’emergenza terremoto in Basso Molise, con i dem che hanno stigmatizzato la risposta deludente del Governo e proposto soluzioni concrete e condivise, con l’ausilio dei circoli, a supporto dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma.

Altri temi trattati la riprogrammazione dei Fondi Europei per la Regione Molise, il contrasto all’azione politica dei Governi nazionale e regionale, l’emergenza dei Fondi del Bando Periferie, la situazione finanziaria del Partito a livello regionale. Un plauso è stato invece espresso per l’incisività dell’azione politica dei consiglieri regionali del Pd, che ha portato alla legge regionale molisana sull’obbligo dei vaccini, per l’accesso alla frequenza scolastica.

Annunciata inoltre la partecipazione all’iniziativa antirazzista del 30 settembre a Roma, ‘L’Italia che non ha paura’, dove si incontreranno persone, forze politiche, associazioni e movimenti civici che si riconoscono nei valori fondanti del Pd e di tutto il centrosinistra.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/