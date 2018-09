Migranti e accoglienza: confronto con l’europarlamentare del M5S Laura Ferrara

L’incontro su una delle tematiche sempre più al centro della quotidianità dei molisani è in programma domani a Campobasso



CAMPOBASSO. ‘Immigrazione e Politiche di accoglienza in Europa e in Italia’: questo il tema scelto per l’incontro organizzato per domani 21 settembre a Campobasso dal Movimento 5 Stelle. Un evento per analizzare sotto vari aspetti la questione migranti, che è sempre più al centro della quotidianità dei molisani e, per questo, deve essere anche al centro dell’agenda politico-istituzionale a tutti i livelli.



L’evento è in programma presso la sala consiliare del Comune in piazza Vittorio Emanuele II, con inizio alle ore 18:30. Per l’occasione sarà in Molise la portavoce M5S al Parlamento europeo, Laura Ferrara, vicepresidente della Commissione giuridica e componente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Insieme a lei interverranno il portavoce M5S alla Camera dei Deputati, Antonio Federico, il portavoce M5S in Senato, Fabrizio Ortis, il portavoce M5S in Consiglio regionale Fabio De Chirico e il portavoce M5S al Comune di Campobasso, Roberto Gravina. Tra i relatori anche lo storico Antonio Salvatore che farà un breve focus storico sul tema immigrazione nella nostra regione e lo studioso Fabrizio Nocera che illustrerà i dati sul fenomeno tra passato e presente.

