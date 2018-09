‘Termoli-San Vittore’, il progetto che non tramonta: parla Niro

L’assessore regionale alle Infrastrutture evidenzia la necessità di realizzare una strada a scorrimento veloce che colleghi l’Adriatico al Tirreno: “Non va cestinato quanto di buono è stato fatto”

CAMPOBASSO. Dare al Molise maggiore dignità e trovare soluzioni adeguate in grado di superare le attuali criticità con cui la viabilità regionale fa i conti. Tutti d’accordo sul fatto che la rete viaria va migliorata e potenziata e, proprio in tale ottica, si inserisce il progetto della ‘Termoli-San Vittore’ rispuntato qualche tempo fa. Non più un’autostrada, ma una strada a scorrimento veloce, in grado di migliorare sensibilmente i collegamenti tra il Tirreno e l’Adriatico.

Ed è stato l’assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture Vincenzo Niro a ‘tirare fuori dal cassetto’ la possibilità di dare forma al progetto e mettere in cantiere l’arteria.

“L’obiettivo è dare al Molise la stessa dignità delle altre regioni che sono state riconosciute costituzionalmente – ha affermato l’assessore -. Manca al Molise una trasversale veloce che consenta di collegare l’Adriatico con il Tirreno ed è chiaro che si fermerà a San Vittore. L’idea è quella di collegare l’autostrada adriatica con l’autostrada del Sole.

Su questo tema – ha assicurato Niro - ci stiamo confrontando con Anas e ministeri per trovare la migliore soluzione possibile. Per nostra cultura politica, quanto di buono è stato fatto non va cestinato ma utilizzato. Il tutto sempre nell’ottica di ridare dignità a una regione che, purtroppo negli ultimi tempi, ne ha perduta molta”.

