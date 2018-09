Il prefetto Guida ridimensiona i numeri dell’accoglienza. E sulla droga: “Nessun allarme a Isernia”

Pagina 1 di 2

La replica puntuale alle esternazioni del consigliere regionale dei Popolari Andrea Di Lucente che, nei giorni scorsi, descriveva il capoluogo pentro “sotto scacco di bande di nigeriani”

ISERNIA. All’intervento dell’esponente dei Popolari a palazzo D’Aimmo, Andrea Di Lucente, critico sulla gestione del fenomeno migratorio in Molise da parte delle prefetture, con particolare riguardo al numero dei richiedenti asilo sul territorio e alla connessione degli stessi, specie nigeriani, con il mercato della droga, giunge la replica puntuale del prefetto di Isernia Fernando Guida, che manifesta “sincero stupore e sconcerto per le esternazioni del consigliere regionale”, ridimensionando i numeri dell’accoglienza e della criminalità sul territorio pentro.

“Desta stupore – si legge in una nota - che Di Lucente parli di ‘invasione’ di migranti, considerato che nel corso dell’ultimo anno il numero di richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza straordinaria della provincia di Isernia è nettamente diminuito, dagli oltre 1.100 dell’agosto 2017 agli attuali 549; in pratica le presenze si sono dimezzate a seguito delle note iniziative di politica internazionale adottate dal Governo, nonché di quella assunta dalla Prefettura di Isernia, che nel luglio dello scorso anno ha comunicato al Ministero dell’Interno la difficoltà di assicurare una reale integrazione sociale e lavorativa dei migranti, che superavano allora nettamente il numero di presenze (885) previsto dal Piano Nazionale di accoglienza elaborato dal Governo e dall’ANCI a dicembre 2016. Ora, pertanto, - prosegue Guida - il numero di richiedenti asilo accolti in provincia è nettamente inferiore a quello previsto dal suddetto piano.

Appare pertanto incomprensibile anche l’altra dichiarazione del consigliere secondo cui la Prefettura rilascerebbe ‘autorizzazioni a tappeto’. Qualora con il suddetto termine improprio – ancora il prefetto - si intendesse alludere ai permessi di soggiorno per motivi umanitari, il consigliere dovrebbe sapere, in considerazione della sua carica istituzionale, che tali permessi sono rilasciati dalla Questura e non certo dalla Prefettura. Anche la dichiarazione di Di Lucente sulla asserita ‘permissività’ della Prefettura è quindi completamente destituita di fondamento se riferita al rilascio dei permessi di soggiorno per motivi umanitari. Se allude ad altro, precisi a cosa si riferisce se ne ha la possibilità”.

Poi l’affondo di Guida sulla questione droga.

“In merito alle ulteriori dichiarazioni, secondo cui la gestione dell’accoglienza starebbe generando ‘fenomeni di forte allarme sociale perché con i richiedenti asilo arriva anche la droga’, va rilevato che, nonostante le continue operazioni di polizia disposte a seguito di apposite riunioni del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto, dai dati forniti dalle Forze dell’Ordine risulta che nel 2018 il numero di delitti di spaccio di stupefacenti è in totale di soli 45, di cui 34 commessi da italiani e 11 da richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza straordinaria.

Infondata si rivela anche l’affermazione secondo cui ‘queste bande di nigeriani stanno facendo man bassa di tutto’, con ciò alludendo chiaramente alla commissione di reati predatori (furti, rapine, scippi ecc.); durante l’anno in corso, infatti, sul numero complessivo di 61 arresti o denunce per reati predatori, solo 9 sono stati compiuti da richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza straordinari.

Non si tratta quindi di numeri tali da ingenerare ‘forte allarme sociale’, purché il fenomeno migratorio non venga strumentalizzato da esternazioni come quelle in questione.