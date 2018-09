A Fiuggi, per scrivere il futuro di Forza Italia

Tre giorni di incontri, dibattiti e di certo ci sarà tempo per parlare delle prossime scadenze elettorali; partecipano la parlamentare Tartaglione, il presidente Toma, l'eurodeputato Patriciello, assessori, consiglieri e amministratori locali

CAMPOBASSO. Consueta convention di Forza Italia, da oggi e fino a domenica, a Fiuggi. Il Molise risponde all’appello e partecipa con l’onorevole azzurro Annaelsa Tartaglione, il presidente della Regione, Donato Toma, l’europarlamentare Aldo Patriciello, assessori e consiglieri regionali, amministratori e rappresentanti del movimento giovanile.

Parterre ricco di personalità politiche e cariche istituzionali: oggi i lavori saranno aperti dal presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, domenica la chiusura affidata a Silvio Berlusconi.

“Un importante momento di confronto per un movimento che ha sempre saputo rigenerarsi per affrontare le nuove sfide – sottolinea la parlamentare Tartaglione – tre giorni dedicati all’Italia e all’Europa che vogliamo; al presente e al futuro di un centrodestra sempre più aperto, dinamico e rinnovato”.

Solo ieri - a livello nazionale - è stato siglato l’accordo politico che vedrà il centrodestra unito in ogni competizione elettorale futura, con candidati unitari, a partire dalle prossime elezioni.

“Fiuggi rappresenta ormai da anni - dichiara l’onorevole Tartaglione - una tappa obbligata per la grande famiglia dei moderati e liberali italiani. Sono previsti importanti momenti di confronto su temi caldi come l’immigrazione, la sicurezza, l’emergenza infrastrutture, le politiche per i giovani prima dell’atteso intervento del nostro leader Silvio Berlusconi, che saprà sicuramente indicare la strada giusta a un movimento che nei fatti si dimostra più vivo che mai e capace ogni volta di rinascere come l’Araba Fenice ”.

E c’è da scommettere che, alla luce dell’accordo siglato ieri a livello nazionale tra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, per il cavaliere Silvo Berlusconi e per i forzisti molisani, la tappa di Fiuggi sarà l’occasione per ragionare insieme delle prossime scadenze elettorali che interesseranno anche il Molise.

