San Vincenzo al Volturno, presentata nuova proposta di legge per l’istituzione del Parco archeologico

L’iniziativa del consigliere regionale Massimiliano Scarabeo è stata largamente e trasversalmente condivisa a palazzo D’Aimmo. L’obiettivo è valorizzare l’area con ricadute economico-occupazionali positive sul territorio



CAMPOBASSO. Il consigliere regionale del gruppo misto Massimiliano Scarabeo torna ad interessarsi del sito dell’Abbazia di San Vincenzo al Volturno e deposita una nuova proposta di legge regionale, largamente condivisa dagli inquilini di palazzo D’Aimmo, per l’istituzione in loco del Parco archeologico, storico, artistico, naturale.

“Il fine – si legge in una nota - è quello di arrivare quanto prima al definitivo riconoscimento di quell’area, quale sito di preminente interesse scientifico e ambientale, per mettere a frutto i vantaggi offerti dalla storia e dall’ambiente che lo caratterizzano. Alcune modifiche apportate al testo originale e riguardanti, in particolar modo, l’allargamento dell’area di interesse del Parco stesso, ai Comuni di Cerro al Volturno e Rocchetta a Volturno.

Ritengo – ancora Scarabeo - che la valorizzazione del sito vada sostenuta attraverso uno specifico provvedimento legislativo regionale che, per l’appunto, la faccia diventare un vero e proprio Parco archeologico e storico, naturalistico. I vantaggi derivanti dalla valorizzazione dell’area Parco avranno ricadute positive in termini turistici e quindi economiche-occupazionali che si potrebbero determinare in un prossimo futuro.

Hanno sottoscritto la mia proposta di legge, e di questo li ringrazio, - conclude - i miei colleghi Gianluca Cefaratti (Orgoglio Molise), Filomena Calenda (Lega), Salvatore Micone (UdC), Paolo Matteo (Orgoglio Molise), Quintino Pallante (FdI), Eleonora Scuncio (Iorio per il Molise), Vittorino Facciolla (PD), Micaela Fanelli (PD), Antonio Tedeschi (Popolari per l'Italia), Nico Romagnuolo (FI), Aida Romagnuolo (Lega), Andrea di Lucente (Popolari per l'Italia) e Armandino D'Egidio (FI)”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale