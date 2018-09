Chiusura del viadotto ‘Sente’, l’appello dei sindaci: “Servono risorse”

Pagina 1 di 2

Summit in Prefettura a Isernia per trovare soluzioni adeguate in grado limitare gli enormi disagi con cui stanno facendo i conti i cittadini dell’Alto Molise e dell’Abruzzo

ISERNIA. Trovare soluzioni e risorse in grado di fare fronte all’emergenza e i ai disagi con cui stanno facendo i conti le popolazioni dell’Alto Molise e del vicino Abruzzo a seguito della chiusura del viadotto Sente. Questo il tema al centro del summit di oggi in Prefettura a Isernia.

“Il Sente rappresenta per noi un’opera strategica anche per l’economia dei vari centri con i quali abbiamo costituito un tavolo unico permanente– ha spiegato il sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio -, per cercare di risolvere le emergenze. La riunione di oggi è anche finalizzata a consentire il transito sulla ex SS 86, oggi divenuta di competenza provinciale, a degli autobus più piccoli che consentirebbe ai pendolari che arrivano dall’Abruzzo di poter raggiungere il centro di Agnone senza effettuare ‘viaggi della speranza’ passando da Schiavi e le varie borgate per poi transitare sulla fondovalle che dura un’ora e quaranta minuti: una situazione improponibile per tutti.

Ieri, grazie al senatore Marsilio, è stata depositata un’interrogazione parlamentare al ministro alle Infrastrutture per chiedere il passaggio immediato del viadotto all’Anas e l’inserimento dell’opera nell’elenco delle infrastrutture strategiche. L’obiettivo è adottare tutti i procedimenti propedeutici al superamento di questa fase emergenziale”.