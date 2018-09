Gam, pressing dei sindacati sul presidente Toma e sull’assessore Mazzuto

Il 10 settembre scorso si era concordato un incontro urgente, ad oggi alcun riscontro: la Cigs sta scadendo

CAMPOBASSO. I sindacati reiterano la richiesta di un incontro urgente, alla luce di quanto si era concordato con i capigruppo in Consiglio regionale lo scorso 10 settembre.

Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil sollecitano il governatore della Regione Molise, Donato Toma e l’assessore al Lavoro, Luigi Mazzuto perché risulta necessario attivare le procedure che consentano l’ottenimento della proroga della Cigs per i lavoratori della ex Gam.

I rappresentanti sindacali sottolineano al presidente la indifferibilità di tale incontro, alla luce delle scadenze ravvicinate e delle preoccupazioni dei lavoratori. Dal 10 settembre, giorno in cui si è tenuto l’incontro con i capigruppo, non si proceduto ancora ad alcuna riunione. Ove mai non dovessero esserci novità, annunciano le organizzazioni, ci si attiverà per ogni forma di tutela e di protesta per la salvaguardia dei diritti.

