Sente ‘off limits’: ecco gli interventi urgenti per superare le criticità e i disservizi

Subito la messa in sicurezza della Provinciale 86 Dir, affinché possa essere percorsa anche da scuolabus e mezzi pesanti; lavori previsti anche sulla Istonia e sul viadotto Verrino. Domani sopralluogo sull’arteria alternativa al Sente per verificare l’utilizzo di minibus

ISERNIA. Dopo il summit in Prefettura, si cercano soluzioni condivise e assolutamente urgenti per tamponare l’emergenza conseguente alla chiusura del viadotto Sente. Disservizi nei trasporti degli studenti, nel raggiungere l’ospedale di Agnone, nel normale svolgimento delle attività quotidiane dei centri collegati dal viadotto interdetto alle auto.

La Prefettura chiarisce che sono allo studio delle amministrazioni molisane e abruzzesi gli interventi urgenti per il superamento delle criticità.

Quelle più evidenti, e che necessitano di una soluzione urgente stante il fatto che si tratta dell’unica viabilità alternativa al viadotto, sono rappresentate dalle condizioni della Strada provinciale 86 Dir che risulta percorribile ma con pesanti limitazioni alla velocità e soprattutto solo dalle autovetture. Il che significa che i bus, gli scuolabus e i mezzi pesanti non possono transitarvi. Enorme problema, come è evidente: la Provincia di Isernia ha presentato i lavori da svolgere per renderla transitabile ai bus e ai mezzi pesanti con somma urgenza, stimandone i costi e richiedendo il necessario finanziamento alla Regione che si è già impegnata, attraverso una delibera che sarà adottata in pochi giorni, a riprogrammare una quota di stanziamento fondi destinati all'ente di via Berta proprio per la viabilità e che saranno impegnati specificamente per la messa in sicurezza della Provinciale Istonia, del viadotto del Verrino e nella progettazione e manutenzione del Sente. Tempi e costi al momento non sono ipotizzabili.

Domani i tecnici della Regione Abruzzo, della Provincia di Isernia e della società Cerella si recheranno in sopralluogo lungo la stessa strada provinciale per cercare, velocemente, di trovare soluzioni ai disagi patiti dagli studenti. Si valuterà congiuntamente un percorso lungo il quale autorizzare l’impiego di minibus per consentire il trasporto dei ragazzi in sicurezza, in attesa che siano realizzati i lavori secondo il cronoprogramma definito oggi.

