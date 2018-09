‘Scuole sicure’, a sorpresa il Molise regione virtuosa: miglioramenti nel 41% degli istituti

E’ quello che emerge da una graduatoria redatta da Cittadinanzattiva. Percentuale che se raffrontata al 3% di Lazio e Sicilia per una volta è positiva

CAMPOBASSO. ‘Scuole sicure’, a sorpresa il Molise tra le regioni italiane dove c’è più garanzia di sicurezza. Ben il 41% degli istituti scolastici della regione sono stati interessati dalla verifica di vulnerabilità sismica. Che da dicembre 2018 sarà obbligatoria. O già messe in sicurezza.

Vuoi per il terremoto del 2002, con il crollo della ‘Jovine’ di San Giuliano di Puglia, vuoi per le varie scosse si sono succedute nel corso degli anni, sta di fatto che le scuole del Molise sono state monitorate costantemente, come emerge da una rilevazione contenuta nel XVI rapporto di Cittadinanzattiva, presentato oggi a Roma, con dati relativi allo scorso anno. Quelle che non davano garanzia di sicurezza sono state chiuse e altre, in diversi comuni della regione, sono state consolidate.

Meno della metà delle scuole del Molise, il 41% appunto. Un dato che sembra negativo, ma che per una volta non lo è. Tanto che il Molise è primo per miglioramento sismico, davanti alla Val d’Aosta (40%), in una classifica che vede agli ultimi posti il Lazio e la Sicilia, con il 3% di verifiche.

Il distinguo ovviamente è necessario, visto che il Molise è regione sismica. E l’attenzione richiesta deve essere maggiore. Ma nell’Italia a due velocità questa volta il Molise si piazza tra le regioni che camminano. Certo il problema resta. E il monitoraggio civico svolto in edifici scolastici di Molise, Abruzzo, Calabria e Sicilia, a cui ha fatto riferimento Cittadinanzattiva, ha permesso di portare alla luce casi emblematici di scuole insicure.

C’è poi il dato nazionale, che fa riflettere: un crollo ogni quattro giorni di scuola, tre scuole su quattro senza agibilità statica, solo una su venti in grado di resistere ad un terremoto. Situazioni che si commentano da sole.

