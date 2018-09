Iorio rientra in Consiglio regionale: pronta una ‘maggioranza nella maggioranza’

Dopo l’assoluzione in Cassazione nel processo ‘Zuccheropoli’, che ha fatto venir meno la sua sospensione in aula, per effetto della legge Severino. Da rumors provenienti dall’area di centrodestra l’ex governatore mediterebbe di costituire un nuovo gruppo, o di allargare le fila di quello che porta il suo nome, per rendere più forte la richiesta di un assessorato. Che ha già rivendicato

di CARMEN SEPEDE

CAMPOBASSO. Michele Iorio torna in Consiglio regionale e rivendica un posto in Giunta. A scapito di un assessore in carica, visto che la Giunta è già a cinque, numero massimo previsto dallo Statuto. E non può essere ampliata.

Ma ritoccata sì. Anche considerando che a fine anno il governatore Donato Toma, che l’esecutivo lo ha composto con metodi da economista (il criterio d’Hondt, o della rappresentatività delle liste) a dicembre farà l’esame agli assessori. Da professore qual è. Amministratori promossi o ‘rimandati’ sulla base dei risultati raggiunti, rispetto agli impegni presi e agli obiettivi prefissati. In una sorta di ‘pagellino’ di fine anno. La novità della legislatura targata Toma.

“Credo di avere titolo per una mia presenza in Giunta”, ha detto Iorio, nella conferenza stampa convocata per commentare la sentenza di assoluzione della Cassazione nel processo ‘Zuccheropoli’. Che ha fatto venir meno la sospensione dall’incarico di consigliere regionale, scattata per effetto della legge Severino.

Ma non sarebbe la scadenza di dicembre quella a cui Iorio guarda. Da ‘rumors’ insistenti, provenienti dall’area di centrodestra, l’ex governatore starebbe pensando di rafforzare la sua presenza all’interno della coalizione. Magari per rendere più forte la sua richiesta di un posto nell’organigramma di governo. Con un sistema che qualcuno definirebbe machiavellico: dare vita a una piccola, ma rappresentativa, maggioranza nella maggioranza, che raccolga intorno a lui ‘scontenti’ della coalizione. Consiglieri tenuti fuori dall’esecutivo e da altri incarichi. O menti critiche dello schieramento.

In che modo? Costituendo un nuovo gruppo, o allargando le fila del gruppo il suo nome, ‘Iorio per il Molise’, in questi mesi rappresentato dalla giovane ‘supplente’ Eleonora Scuncio. Sostituta temporanea, in attesa di un eventuale rientro in aula. In surroga di Iorio, se dovesse essere nominato assessore. Ipotesi che ad oggi appare difficile.

“Mi iscriverò al mio gruppo consiliare – ha detto Iorio in proposito, a margine della conferenza stampa - visto che ho fatto una lista che porta il mio nome e che mi sono espresso con chiarezza in campagna elettorale. L’ho fatto – ha poi specificato - perché non avevo condiviso molte cose nella composizione del centrodestra, però volevo fare in modo che la coalizione potesse tornare a vincere in questa regione. Per questo ho caratterizzato molto la lista, dandogli il mio nome, cosa che farò ancora in Consiglio regionale”.

Intanto Iorio, che ha detto di aver passato “volentieri” il testimone a Toma - una sua candidatura a governatore, con la spada di Damocle della Severino, poteva penalizzare lui e l’intero schieramento – non ha abbandonato lo spirito critico. “E’ un sistema aberrante – ha infatti dichiarato - quello che con la sostituzione degli assessori ha consentito a una forza politica, di raddoppiare la presenza in aula, dando vita a una maggioranza nella maggioranza”. Chiaro riferimento a Forza Italia e alle liste ‘satellite’ del centrodestra.

Insomma, con il ritorno di Iorio a Palazzo D’Aimmo il clima nella maggioranza dovrebbe farsi decisamente più ‘frizzante’. Lui ha precisato che in caso Toma non lo nominerà assessore “non farà nessuna guerra” e che resterà leale nel centrodestra, “appoggiando i programmi che condivido”. Le strategie, però sono un’altra cosa. E per chi ha detto di avere come modello e guida Giulio Andreotti, che a Machiavelli di certo sarebbe piaciuto, tutto è possibile.

