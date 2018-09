Chiusura del ‘Sente’: è scontro in Regione tra Greco e Di Lucente

Pagina 1 di 2

Duro botta e risposta tra i due consiglieri sulla gestione dell’emergenza che si tra registrando per i centri al confine tra Molise e Abruzzo

CAMPOBASSO. Chiusura del ‘Sente’ e ricerca delle soluzioni per fare fronte ai disagi che si stanno registrando: duro botta e risposta tra i consiglieri regionali Andrea Di Lucente e Andrea Greco, entrambi componenti della Prima commissione. Motivo del contendere la gestione dell’emergenza legata alla viabilità.

“Durante il Consiglio regionale di martedì 25 settembre – si legge in una nota del M5S – abbiamo chiesto che si aprisse immediatamente un tavolo di confronto tra la Regione Molise, la Provincia di Isernia e tutti i comuni coinvolti per la chiusura del viadotto Sente.

Ma il presidente della Prima commissione, Andrea di Lucente, ha detto che ‘bisogna aspettare, come da regolamento, 45 giorni’. La cosa forse più grave è avvenuta subito dopo la chiusura della seduta di Consiglio. Il consigliere Di Lucente, Presidente della Prima Commissione, si è rivolto a Greco dicendo: ‘Fin quando sei tu a fare le richieste dovrai aspettare, come da regolamento, 45 giorni’.

Questo atteggiamento pieno di astio personale e di veleno nei miei confronti – ha quindi affermato Greco - è assolutamente dannoso per il territorio. Non comprendono che, così facendo, arrecano un danno ai cittadini pendolari, ai dializzati, agli studenti, alle imprese, non certo a me che sto provando, in tutti i modi, a risolvere il problema. Pensare alla provvisoria sistemazione della vecchia provinciale non è una soluzione, né tantomeno la politica può lavarsi le mani in questo modo. Bisogna invece cercare delle alternative praticabili e concrete, non fumo negli occhi. L’indifferenza della politica regionale verso questo problema, insieme alle esternazioni stucchevoli del consigliere Di Lucente, è davvero una cosa gravissima”.