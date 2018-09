Sanità, sancita l’incompatibilità tra commissario ad acta e governatore: Toma fuori dai giochi

La norma contenuta nel ‘Decreto emergenze’. L’annuncio soddisfatto dei portavoce molisani del Movimento Cinque Stelle. Ora si cerca la figura giusta per la guida del comparto

CAMPOBASSO/ROMA. Chiusa la questione relativa alla nomina del Commissario ad acta per la sanità in Molise. E il governatore Donato Toma resta fuori. Vince, dunque, la linea del Movimento Cinque Stelle per cui la figura commissariale deve essere tecnica ed esterna, diversa certamente da quella del presidente della Regione.

“All'interno del 'Decreto Emergenze' – si legge in una nota congiunta dei portavoce molisani pentastellati - c'è la norma che sancisce l'incompatibilità tra la carica di Presidente di Regione e il ruolo di Commissario ad acta per la Sanità. Questo significa che l'attuale governatore Donato Toma non sarà Commissario per il Molise. Lo abbiamo sempre detto e ora è una certezza. L'incompatibilità, infatti, varrà anche per i commissariamenti in corso che saranno ridefiniti entro i prossimi 90 giorni.

Ora bisogna lavorare tutti insieme – ancora la nota - per individuare una figura terza, slegata da interessi di bottega e che abbia un profilo istituzionale e professionale tale da ridare ai cittadini fiducia nel sistema sanitario regionale. Una figura che dovrà ascoltare il territorio, le sue particolari esigenze, garantire l'accesso a cure certe e gratuite per tutti. Qualcuno che punti senza esitazioni su una sanità pubblica e di qualità. Con un privato che deve affiancare il pubblico, non sostituirlo né tantomeno montargli sulle spalle. Finalmente – conclude il Movimento - una nuova prospettiva per la sanità regionale".

