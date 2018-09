Si ‘torna’ in piazza: il Pd ci prova, con l’incubo flop

Il Partito democratico testa il suo gradimento fra la gente: domenica a Roma per l’Italia che non ha paura. Dal Molise organizzato un bus: tutte le informazioni utili per partecipare alla manifestazione

Il grande giorno per il Partito democratico si avvicina: domenica, a Roma, la manifestazione “Per l’Italia che non ha paura” che prenderà il via dalle ore 14.00 in Piazza del Popolo.

Sarà il giorno utile per “contarsi”, per toccare con mano l’interesse suscitato dal Partito democratico nell’elettorato, parecchio tempo dopo le elezioni e il risultato disastroso incassato. Ma aleggia, ed è evidente e comprensibile, l'incubo 'flop'.

Il Pd molisano ci sarà e ha reso noto di aver organizzato un pullman con partenze da Termoli (piazza Papa Giovanni Paolo II ore 8.45); Campobasso (terminal bus ore 9.30); Isernia (Hotel Europa ore 10.30).

Il contributo per il biglietto di andata e ritorno è di 15 euro; i numeri di telefono per prenotarsi sono: Termoli 339\6873576; Campobasso 328\7025983; Isernia 339\3408589.

Il Pd rende note anche alcune informazioni logistiche per i partecipanti.

I pullman stazioneranno a Roma in via Vincenzo Lamaro (da via Quinto Publicio a via Tuscolana in entrambi i sensi di marcia) in quest'area avranno luogo anche le operazioni di discesa e risalita dei partecipanti.

Dopo la discesa, i partecipanti potranno raggiungere a piedi le vicine fermate della metropolitana Subaugusta o Cinecittà (linea A direzione Battistini) e raggiungere Piazza del Popolo scendendo alla fermata Flaminio. Sarà predisposta una biglietteria mobile in aggiunta a quelle esistenti per poter acquistare i biglietti della metropolitana.

Al termine della manifestazione, tutti i passeggeri dovranno raggiungere il parcheggio di arrivo, utilizzando la metropolitana linea A direzione Anagnina dalla fermata Flaminio e scendere in corrispondenza delle fermate Subaugusta o Cinecittà.

Per l’acquisto biglietti Atac è possibile preacquistare gli stessi con pagamento a mezzo bonifico bancario: la procedura da seguire consiste nell'inviare un'email con il numero di biglietti richiesti, l'indicazione di un referente e i relativi contatti, copia del bonifico effettuato a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; l'IBAN da utilizzare per il bonifico è IT84 a 02008 05364 00 01 02 87 61 85. Per il ritiro dei biglietti acquistati le opzioni sono le seguenti: i carnet dei biglietti potranno essere ritirati presso la biglietteria mobile Atac presente presso la stazione Cinecittà esibendo la ricevuta del bonifico effettuato. E, per chi volesse disporre dei biglietti sin dalla partenza, potrà organizzare a proprie spese il ritiro dei carnet attraverso un corriere presso Atac spa via Monte del finocchio 15 00144 Roma, evitando attese alla biglietteria.

Due sono i titoli di viaggio da acquistare a persona (biglietto di corsa semplice, valido 100 minuti ed un viaggio in metro dal costo di €1,50).

