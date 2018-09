Progetti integrati di sviluppo urbano, Toma a Bari rilancia la strategia delle aree interne

Il governatore del Molise è intervenuto al ‘Festival delle buone pratiche Urbact’ di scena nella città pugliese e ha illustrato la sua ‘ricetta’ per uscire dall’isolamento. Focus anche sul tema della Zes ‘Adriatica’





CAMPOBASSO/BARI. Due giorni di eventi a Bari per il ‘Festival delle buone pratiche Urbact’, l’iniziativa che discende dal programma europeo atto a promuovere progetti transnazionali di sviluppo urbano integrato, cui ha aderito anche la Regione Molise, detenendo la copresidenza, unitamente al Ministero per le Infrastrutture, del Comitato nazionale Urbact.

Ed ecco che nella città pugliese ad aprire i lavori del festival è stato il governatore Donato Toma, il quale ha sottolineato la necessità di attuare politiche di sviluppo urbano integrato sul territorio per dare la possibilità alle città di contrastare i processi di spopolamento e di emigrazione.

“Penso – ha detto – ai tanti giovani che lasciano il Molise e a quelli che vanno via dall’Italia. Oggi è impensabile chiedere ad un ragazzo di restare nella sua terra, nel suo piccolo comune, se questo non è in grado di offrirgli servizi essenziali. Da soli non si esiste, bisogna puntare alla condivisione, insistere sulle sinergie, lavorare in rete”.

Il presidente Toma ha, dunque, illustrato la ‘ricetta’ per rimuovere l’isolamento, “una sfida che, a lungo termine, può portare a buoni risultati”.

Di qui l’esempio sulla strategia delle Aree interne, grazie alla quale “i piccoli centri si consorziano per reagire, per creare sviluppo, per continuare a credere nell’esistenza dei borghi, i contenitori della nostra cultura”.

Il governatore del Molise, nel suo intervento, si è anche soffermato sulla Zes ‘Adriatica’, il cui percorso costitutivo si sta realizzando proprio insieme alla Puglia, ricordando la lunga esperienza di collaborazione consolidata tra le due regioni su programmi e progetti di cooperazione e la contiguità che esiste, non solo in termini economici, ma anche dal punto di vista turistico, storico e culturale.

