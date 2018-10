Il ritorno di Iorio in Consiglio regionale: “Il mio posto è nel centrodestra”

Oggi il rientro dell’ex governatore tra i banchi di Palazzo D’Aimmo, dopo che con l’assoluzione in Cassazione nel processo ‘Zuccheropoli’ è venuta meno la sospensione scattata per effetto della Legge Severino

CAMPOBASSO. Consiglio regionale, il ritorno di Michele Iorio. Oggi, in Consiglio regionale, il rientro dell’ex governatore, tornato a sedere tra i banchi di Palazzo D’Aimmo. Con l’assoluzione in Cassazione è venuta meno la sua sospensione da consigliere, scattata per effetto della legge Severino, dopo la condanna in Appello (in primo grado era stato assolto) nel processo ‘Zuccheropoli'.

Sorridente, soddisfatto, emozionato poco per la verità, “è la seconda volta che mi capita questa situazione, ormai sono abituato”, il suo commento nel ‘transatlantico’ del Consiglio, pochi minuti prima dell'ingresso in aula. Tra saluti e abbracci di consiglieri di maggioranza e opposizione. Anche il governatore Donato Toma. Quindi la chiamata del presidente Salvatore Micone. “Il mio posto è nel centrodestra. Chiedo l’iscrizione al gruppo con il quale sono stato eletto, 'Iorio per il Molise' – le sue parole una volta seduto tra i banchi – e chiedo di far parte della Seconda Commissione”.

Iorio ha occupato il posto assegnato in questi mesi ad Eleonora Scuncio, consigliere ‘supplente’ per qualche mese e presidente della Seconda commissione. A lei il ringraziamento di Iorio e del governatore Toma, per il lavoro svolto. Toma che si rivolge poi a Iorio, augurandogli “un proficuo lavoro in Consiglio regionale”. Parole che, nel non detto, sembrano stoppare la richiesta di un posto in Giunta fatta dall’ex presidente.

“Sono ovviamente soddisfatto – ha quindi dichiarato Iorio - il mio posto è nel centrodestra e spero di dare il mio contributo alla coalizione, magari da assessore. Ma se così non fosse, non verrà meno il mio contributo in Consiglio''.

“Questa sta diventando una regione di ex lavoratori – ha aggiunto facendo riferimento al sit-in di protesta davanti a Palazzo D’Aimmo – in questi mesi ho assistito a troppi annunci roboanti. Serve più concretezza, specie sulle grandi questioni, quali il lavoro e la sanità”. E proprio sulla sanità Iorio ha fornito l’assist a Toma: “Il commissario ad acta deve essere il governatore. Deve essere la Regione a ragionare sull’85% del proprio bilancio. Se alcune forze lavorassero per togliere questo diritto al Molise sarebbe grave”.

C.S.

