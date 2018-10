La ripartenza del Pd: clima di fiducia in attesa della vicina assemblea regionale

Oggi in riunione il Coordinamento regionale. In agenda l’ordine del giorno del prossimo, importante, appuntamento che porterà all’elezione del segretario regionale

CAMPOBASSO. La partecipazione massiccia alla manifestazione di ieri, in Piazza del Popolo, è già sinonimo di ripartenza. Un clima di fiducia che si ripercuote anche sulle articolazioni territoriali del Partito democratico. Il Molise ha rappresentato un tassello di quella piazza stracolma che ha invocato l’unità del centrosinistra a gran voce. Un centinaio di persone quelle che dalla regione hanno raggiunto Roma, servendosi del bus organizzato dal Partito oppure viaggiando in maniera autonoma.

In vista della prossima assemblea regionale, convocata per lunedì prossimo 8 ottobre a Isernia, oggi sarà in riunione il Coordinamento regionale del PD Molise torna a riunirsi oggi a Campobasso. “Ieri è stata sancita la ripartenza del nostro Partito – si legge in una nota - , proprio dalle piazze e tra le persone, nel segno dell’unità e di un ritrovato entusiasmo, suggellato dal recupero dei valori fondanti del centrosinistra, dal lavoro ai diritti, e culminando con la lotta alle diseguaglianze sociali per ‘andare avanti insieme’ con la passione politica di sempre”.

Naturalmente l’argomento principale della riunione odierna è l’ordine del giorno dei lavori della prossima assemblea che ha come primo punto il dibattito per l’avvio della fase congressuale che scandirà il calendario delle riunioni per il rinnovo di tutti gli organismi dirigenti, a livello anche di Federazioni e di Circoli, e si concluderà con le primarie per l’elezione del nuovo Segretario regionale.

